Батьки Кейт Міддлтон відвідали тенісний турнір Вімблдон без неї — деталі

Керол та Майл Міддлтон на турнірі Вімблдон. Фото: WireImage

Ходили чутки, що принцеса Кейт з'явиться на улюбленому тенісному турнірі Вімблдон, однак на ньому побували лише її батьки. Керол та Майкл добре провели час.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Батьки Кейт Міддлтон відвідали тенісний турнір Вімблдон

Мама та батько принцеси Уельської Кейт вже вдруге завітали на Всеанглійський турнір з тенісу та крокету в Лондоні. Керол цього разу вдягнула блідо-зелену сукню від Me+Em з квітковим принтом.

Батьки Кейт Міддлтон відвідали Вімблдон без неї. Фото: WireImage

Доповнила образ елегантним сірим піджаком у клітинку та гострими коричневими туфлями на підборах. Також прихопила трендову солом’яну сумку та вдягнула діамантові сережки.

Блейзер мами Кейт Міддлтон коштує 295 фунтів стерлінгів (близько 15 тисяч гривень), а сукня — 545 доларів (понад 20 тисяч гривень).

Батько принцеси ж був більш скромний — темні штани, світлий піджак та блакитна сорочка.

Щороку Кейт Міддлтон вручала трофеї чемпіонам турніру, адже вона є патроном All England Club з 2016. Однак, цього року невідомо, чи її побачать прихильники. Нагадаємо, що принцеса Кейт сильно посварилась зі своїм чоловіком принцом Вільямом.