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Без Кейт Міддлтон — мама онкохворої принцеси розважилась на турнірі Вімблдон

11 липня 2024 12:05
Антоніна Завадська - Редактор
Батьки Кейт Міддлтон відвідали тенісний турнір Вімблдон без неї — деталі
Керол та Майл Міддлтон на турнірі Вімблдон. Фото: WireImage
Антоніна Завадська - Редактор

Ходили чутки, що принцеса Кейт з'явиться на улюбленому тенісному турнірі Вімблдон, однак на ньому побували лише її батьки. Керол та Майкл добре провели час.

Про це пише Page Six.

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Батьки Кейт Міддлтон відвідали тенісний турнір Вімблдон

Мама та батько принцеси Уельської Кейт вже вдруге завітали на Всеанглійський турнір з тенісу та крокету в Лондоні. Керол цього разу вдягнула блідо-зелену сукню від Me+Em з квітковим принтом.  

Батьки Кейт Міддлтон відвідали Вімблдон без неї. Фото: WireImage
Батьки Кейт Міддлтон відвідали Вімблдон без неї. Фото: WireImage

Доповнила образ елегантним сірим піджаком у клітинку та гострими коричневими туфлями на підборах. Також прихопила трендову солом’яну сумку та вдягнула діамантові сережки.

Блейзер мами Кейт Міддлтон коштує 295 фунтів стерлінгів (близько 15 тисяч гривень), а сукня — 545 доларів (понад 20 тисяч гривень).

Батько принцеси ж був більш скромний — темні штани, світлий піджак та блакитна сорочка. 

Щороку Кейт Міддлтон вручала трофеї чемпіонам турніру, адже вона є патроном All England Club з 2016. Однак, цього року невідомо, чи її побачать прихильники. Нагадаємо, що принцеса Кейт сильно посварилась зі своїм чоловіком принцом Вільямом. 

Кейт Міддлтон принц Вільям королівська родина Велика Британія онкологія

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