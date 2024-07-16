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Желает вернуться в мир — эксперт по языку тела прокомментировала поведение Кейт Миддлтон

16 июля 2024 07:00
Антонина Завадская - Редактор
Кейт Миддлтон покраснела, когда публика аплодировала ей — оценка эксперта
Кейт Миддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Антонина Завадская - Редактор

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вторично появилась на публике после заявления об ее онкологии. Посетители турнира Уимблдон приветствовали ее громкими аплодисментами, однако жена принца не была готова к такому приёму.

Поведение принцессы проанализировала эксперт для издания METRO.

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Кейт Миддлтон покраснела, когда публика аплодировала ей

Принцесса вместе с дочерью Шарлоттой посетила финал теннисного турнира Уимблдон 14 июля. Организаторы с нетерпением ждали ее приезда, ведь она является патроном фонда. Однако для обычных зрителей это стало сенсацией.

Когда Кейт садилась на свои места на трибуне, то немного покраснела. Особенно, когда вся толпа стала ей громко аплодировать.

Кейт Миддлтон посетила Уимблдон. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Кейт Миддлтон посетила Уимблдон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что такая реакция публики — "очень личное пожелание скорейшего выздоровления от общественности, переданное в более прямой и интимной атмосфере, чем ее недавнее появление на балконе с остальной семьей".

Принцесса отреагировала на это скромным кивком головы и надеялась, что она пройдет незаметной. Однако вспомнила, что на самом деле является представителем королевськой семьи

"Потом она остановилась с увлеченной улыбкой и ямочками на щеках и сделала очень личный, скромный и теплый жест признания в ответ на полученную ею волну привязанности", — говорит эксперт.

Кейт Миддлтон скучала по публичной жизни. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Кейт Миддлтон скучала по публичной жизни. Фото: instagram/princeandprincessofwales

В то же время Шарлотта держалась по-взрослому, шагнув вперед для рукопожатия или пересесть на свое место между Кейт и сестрой Пиппой.

"Язык тела Кейт сигнализировал об удивлении, восторге и о большом желании восстановить связь с поддерживающей и беспокоящейся публикой на ее первых этапах восстановления после болезни", — подытожила Джуди.

Напомним, Кейт Миддлтон надела на Уимблдон особое украшение. Также родители Кейт посетили турнир без нее, но хорошо развлеклись.

Кейт Миддлтон принц Уильям Теннис королевская семья Великобритания

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