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Кейт Міддлтон прийшла на Вімблдон із особливою прикрасою, якій залишається вірною роками

15 липня 2024 13:35
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Кейт Міддлтон прийшла на Вімблдон із особливою прикрасою, якій залишається вірною роками
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон тріумфально повернулася на Вімблдон, і шанувальники помітили її з улюбленим зелено-фіолетовим бантом. Кейт з 2016 року є патроном Всеанглійського тенісного клубу, який організовує проведення Вімблдону.

Про це пише Daily Mail.

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Починаючи з 2017 року, Кейт надягала елегантну брошку у культових кольорах турніру, щоразу, коли вона відвідувала Вімблдон. Днями принцеса вибрала приголомшливу сукню лавандового кольору за 1295 фунтів стерлінгів від Safiyaa London на своїй другій публічній зустрічі після того, як оголосила, що лікується від раку.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дочкою Шарлоттою
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дочкою Шарлоттою. Фото: Reuters

 

Брошку Кейт приміряла ще в 2017 році. Тепер майбутня королева одягає її на щорічні турніри Великого шолома.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон минулого року зі своєю родиною
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон минулого року з родиною. Фото: Reuters

 

Більше, ніж просто аксесуар, брошка принцеси для виходу на Вімблдон насправді є символом королівського патронату, подарованого їй від королеви Єлизавети II. У 2016 році Кейт перейняла роль покровителя від покійної королеви, яка займала цю посаду 64 роки.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Перед тим як мама та донька зайняли свої місця в Королівській ложі, вони зустрілися із зірками тенісу. Кейт і Шарлотту також зустріли Сонай Картал, Лілі Міядзакі, Люсі Шукер і Флора Джонсон.

Нагадаємо, принц Вільям емоційно подивився футбольну гру зі старшим сином. А раніше ми писали, як принц Гаррі відреагував на скандальну нагороду імені американського військового.  

Кейт Міддлтон Теніс королівська родина Вімблдон

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