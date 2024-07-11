Американський актор Меттью Мак-Конагей. Фото: DAN HIMBRECHTS / EFE

На голлівудського актора Меттью Мак-Конагей напали бджоли. Його обличчя дещо спотворене через алергічну реакцію.

Світлини зірка виклав в Instagram.

Читайте також:

Меттью Мак-Конагея покусали бджоли

Зірка Голлівуду Меттью Мак-Конагей виклав нову світлину у свій фотоблог. Однак, замість чарівної зовнішності, актор постав з опухлим обличчям.

Меттью Мак-Конагея покусали бджоли. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Свою фотографію актор гумористично підписав "Бджолиний вулик". Попри опухлість, актор очевидно у гарному настрої.

Нагадаємо, на американського сценариста напала собака Мартіна Скорсезе. Також зірка фільму "50 відтінків сірого" захворів після поцілунку з конем.