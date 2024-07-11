Меттью Мак-Конагея покусали бджоли — фото

Бджоли спотворили обличчя актора Меттью Мак-Конагея — фото
11 липня 2024 10:40
Американський актор Меттью Мак-Конагей. Фото: DAN HIMBRECHTS / EFE
На голлівудського актора Меттью Мак-Конагей напали бджоли. Його обличчя дещо спотворене через алергічну реакцію.
Світлини зірка виклав в Instagram.
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Зірка Голлівуду Меттью Мак-Конагей виклав нову світлину у свій фотоблог. Однак, замість чарівної зовнішності, актор постав з опухлим обличчям.
Свою фотографію актор гумористично підписав "Бджолиний вулик". Попри опухлість, актор очевидно у гарному настрої.
Нагадаємо, на американського сценариста напала собака Мартіна Скорсезе. Також зірка фільму "50 відтінків сірого" захворів після поцілунку з конем.
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