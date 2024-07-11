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Бджоли спотворили обличчя актора Меттью Мак-Конагея — фото

11 липня 2024 10:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Меттью Мак-Конагея покусали бджоли — фото
Американський актор Меттью Мак-Конагей. Фото: DAN HIMBRECHTS / EFE
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

На голлівудського актора Меттью Мак-Конагей напали бджоли. Його обличчя дещо спотворене через алергічну реакцію.

Світлини зірка виклав в Instagram.

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Меттью Мак-Конагея покусали бджоли

Зірка Голлівуду Меттью Мак-Конагей виклав нову світлину у свій фотоблог. Однак, замість чарівної зовнішності, актор постав з опухлим обличчям.  

Меттью Мак-Конагея покусали бджоли. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey
Меттью Мак-Конагея покусали бджоли. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Свою фотографію актор гумористично підписав "Бджолиний вулик". Попри опухлість, актор очевидно у гарному настрої.

Нагадаємо, на американського сценариста напала собака Мартіна Скорсезе. Також зірка фільму "50 відтінків сірого" захворів після поцілунку з конем.

США хвороба Голлівуд актори закордонні зірки алергія

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