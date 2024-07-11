Мэтью Мак-Конагея покусали пчелы.

Американский актер Мэттью Макконахи. Фото: DAN HIMBRECHTS/EFE

На голливудского актера Мэттью Макконахи напали пчелы. Его лицо несколько искажено из-за аллергической реакции.

Фотография звезда выложил в Instagram.

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Звезда Голливуда Мэттью Макконахи выложил новую фотографию в свой фотоблог. Однако, вместо волшебной внешности, актер предстал с опухшим лицом.

Мэттью Макконаха искусали пчелы. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Свою фотографию актер юмористически подписал "Пчелиный улей". Несмотря на опухлость, актер очевидно в хорошем настроении.

Напомним, на американского сценариста напала собака Мартина Скорсезе. Также звезда фильма "50 оттенков серого" заболела после поцелуя с лошадью.