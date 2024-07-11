Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пчелы изуродовали лицо актера Мэттью Макконаха — фото arrow

Пчелы изуродовали лицо актера Мэттью Макконаха — фото

11 июля 2024 10:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Мэтью Мак-Конагея покусали пчелы.
Американский актер Мэттью Макконахи. Фото: DAN HIMBRECHTS/EFE
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

На голливудского актера Мэттью Макконахи напали пчелы. Его лицо несколько искажено из-за аллергической реакции.

Фотография звезда выложил в Instagram.

Читайте также:

Мэттью Макконаха покусали пчелы

Звезда Голливуда Мэттью Макконахи выложил новую фотографию в свой фотоблог. Однако, вместо волшебной внешности, актер предстал с опухшим лицом.

Мэтью Мак-Конагея искусали пчелы. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey
Мэттью Макконаха искусали пчелы. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Свою фотографию актер юмористически подписал "Пчелиный улей". Несмотря на опухлость, актер очевидно в хорошем настроении.

Напомним, на американского сценариста напала собака Мартина Скорсезе. Также звезда фильма "50 оттенков серого" заболела после поцелуя с лошадью.

США болезнь Голливуд актеры зарубежные звезды аллергия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев