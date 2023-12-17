Джеймі Дорнан занедужав через поцілунок з конем

Джеймі Дорнан у ролі Крістіана Грея. Фото: стопкадр з фільму "50 відтінків сірого"

Актор Джеймі Дорнан, відомий своєю звабливою роллю Крістіана Грея, розповів про страшний випадок на зйомках. Він має алергію на коней, проте все одно поцілував тварину і сталося жахливе.

Про це пише People.

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Актор розповів про кумедно-страшну ситуацію, коли завітав на шоу Грема Нортона. Він поцілував коня, але це було невзаємно.

"Мені вони подобаються як вид, але я просто не можу наблизитися", — зізнається актор.

Він припустився жахливої помилки, коли поцілував коня. Він знав, що в нього алергія, бо під час під час зйомок у своєму першому фільмі "Марія Антуанетта" вже мав з цим проблеми.

"Мій герой (граф Аксель Ферсен) майже весь фільм змушений провести на коні. А я й забув, що давно не був біля коней. Тож я бігав навколо нього… і позаду обличчя одного з бігунів виглядало шокованим. У мене все моє обличчя перетворилося на гігантський вулик", — актор поділився історією, як раптово дізнався про алергію.

Джеймі Дорнан придбав ліки від анафілаксії і йому доводилось приймати їх щоразу, коли він був біля коня.

Джеймі Дордан у фільмі "Марія Антуанетта". Фото: стопкадр з фільму

Джеймі Нордан помилився вдруге

Страшний випадок з твариною не зупинив актора і він знову погодився зіграти в історичній драмі 2012 року "Нові світи". Він там також мав коня і полюбив його.

"Мені дуже сподобався кінь, який у мене був. І я подумав: "Це останній день. Знаєте що? Я люблю цього коня". Тож я поцілував його в губи. У мене залишалось ще півдня зйомок, проте ми так і не закінчили тоді. Бо мої губи зовсім роздулися і ми не могли знімати решту дня", — закінчив кумедну історію актор.

Нагадаємо, як Джейсону Момоа довелось змінити себе для зйомок у новому "Аквамені".

Раніше зірка серіалу "Ейфорія" згадала, як на зйомках її покусав павук.