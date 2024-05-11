Собака Мартіна Скорсезе покусала його зіркового друга

Американський режисер Мартін Скорсезе. Фото: Instagram/martinscorsese_

Собака оскароносного американського режисера Мартіна Скорсезе травмувала відомого голлівудського сценариста Пола Шрейдера. Він відомий, зокрема, завдяки роботі над фільмом "Таксист".

Про це Шрейдер розповів в інтерв’ю виданню Variety.

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Неприємний інцидент стався у грудні минулого року. Тоді Шрейдер завітав в гості до режисера. Він зазначив, що в Мартіна є дві собаки породи бішон фрізе. Вони не агресивні. Але серйозно травмувала Пола інша собака.

"Ще у нього є скотч-тер'єр, це проблемний собака, належить його доньці. Йому (Мартіну Скорсезе. — Ред.) не подобається собака, але їм потрібно тримати її в будинку", — зазначив Шрейдер.

Пол згадав, як спробував погладити тер'єра. Втім все закінчилось трагічно.

"Він вкусив мене. І не просто відкусив частину мого великого пальця, а й проковтнув його", — шокував сценарист.

На той час в будинку Скорсезе була медсестра. Жінка надала Шрейдеру першу допомогу. Тривалий час він був на реабілітації і досі відчуває дискомфорт після серйозної травми.

Сценарист Пол Шрейдер. Фото: paulschrader.org

Зазначимо, що собака не вперше створює проблеми оскароносному режисеру. Раніше тер'єр на прізвисько Десмонд став причиною для судового позову від колишньої медсестри режисера. У заяві жінка вказала, що собака вкусив її за ногу. Це спричинило падіння та появи болю в шиї й спині.

Колишня співробітниця Скорсезе заявила тоді: вона не могла працювати протягом двох років. Чим завершилась ця історія, таблоїди не повідомляють. На відміну від медсестри, давній друг та колега Мартіна Скорсезе, сценарист Пол Шрейдер не став подавати позов до суду.

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