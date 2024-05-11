Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий сценарист згадав, як його покусала собака Мартіна Скорсезе arrow

Відомий сценарист згадав, як його покусала собака Мартіна Скорсезе

11 травня 2024 07:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Собака Мартіна Скорсезе покусала його зіркового друга
Американський режисер Мартін Скорсезе. Фото: Instagram/martinscorsese_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Собака оскароносного американського режисера Мартіна Скорсезе травмувала відомого голлівудського сценариста Пола Шрейдера. Він відомий, зокрема, завдяки роботі над фільмом "Таксист".

Про це Шрейдер розповів в інтерв’ю виданню Variety.

Читайте також:

Небезпечна собака Мартіна Скорсезе

Неприємний інцидент стався у грудні минулого року. Тоді Шрейдер завітав в гості до режисера. Він зазначив, що в Мартіна є дві собаки породи бішон фрізе. Вони не агресивні. Але серйозно травмувала Пола інша собака. 

"Ще у нього є скотч-тер'єр, це проблемний собака, належить його доньці. Йому (Мартіну Скорсезе. — Ред.) не подобається собака, але їм потрібно тримати її в будинку", — зазначив Шрейдер.

Пол згадав, як спробував погладити тер'єра. Втім все закінчилось трагічно. 

"Він вкусив мене. І не просто відкусив частину мого великого пальця, а й проковтнув його", — шокував сценарист.

На той час в будинку Скорсезе була медсестра. Жінка надала Шрейдеру першу допомогу. Тривалий час він був на реабілітації і досі відчуває дискомфорт після серйозної травми. 

Відомий сценарист згадав, як його покусала собака Мартіна Скорсезе - фото 1
Сценарист Пол Шрейдер. Фото: paulschrader.org 

Зазначимо, що собака не вперше створює проблеми оскароносному режисеру.  Раніше тер'єр на прізвисько Десмонд став причиною для судового позову від колишньої медсестри режисера. У заяві жінка вказала, що собака вкусив її за ногу. Це спричинило падіння та появи болю в шиї й спині.

Колишня співробітниця Скорсезе заявила тоді: вона не могла працювати протягом двох років. Чим завершилась ця історія, таблоїди не повідомляють. На відміну від медсестри, давній друг та колега Мартіна Скорсезе, сценарист Пол Шрейдер не став подавати позов до суду.

Нагадаємо, раніше ми писали, яка роль далася голлівудському актору Орландо Блуму найважче. Також ми розповідали, що у  матері сестер Кардаш'ян виявили онкологію.

Голлівуд
собака
закордонні зірки
травма

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина