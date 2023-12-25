Бейонсе похизувалась приватним літаком у блискучому образі

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Американська топ-зірка Бейонсе у мережі показала свій приватний літак. Артистка постала перед прихильниками у відвертому образі, який сяяв, як новорічна гірлянда.

Зірка показала світлини в instagram.

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Бейонсе засяяла у приватному літаку

Володарка "Греммі" Бейонсе пришвидшила пульс своїх шанувальників, коли поділилась новими фотографіями в соцмережах.

42-річна хіт-мейкерка вдягла джинсовий костюм з дуже спокусливим топом. Її одяг був оздоблений сяяючим камінням.

Артистка поєднала костюм зі сріблястими лодочками на шпильці та білими окулярами. Її тіло у дуже гарній фізичній формі, тому зовсім невелечкий топ вдало підкреслив красу зірки.

Приватний літак Бейонсе виглядає не менш ефектно, ніж вона сама. Всередині є все для дуже комфортного польоту.

Бейонсе у літаку. Фото: instagram.com/beyonce/

Бейонсе у літаку. Фото: instagram.com/beyonce/

Раніше Бейонсе у шортах за 2 тисячі доларів показала, як святкувала день народження чоловіка.

Нагадаємо, що концертний фільм Бейонсе значно просів в прокаті та втратив лідерство у США.