Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Бейонсе похизувалась приватним літаком у блискучому образі arrow

Бейонсе похизувалась приватним літаком у блискучому образі

25 грудня 2023 16:48
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Бейонсе похизувалась приватним літаком у блискучому образі
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська топ-зірка Бейонсе у мережі показала свій приватний літак. Артистка постала перед прихильниками у відвертому образі, який сяяв, як новорічна гірлянда.

Зірка показала світлини в instagram.

Читайте також:

Бейонсе засяяла у приватному літаку

Володарка "Греммі" Бейонсе пришвидшила пульс своїх шанувальників, коли поділилась новими фотографіями в соцмережах.

42-річна хіт-мейкерка вдягла джинсовий костюм з дуже спокусливим топом. Її одяг був оздоблений сяяючим камінням. 

Артистка поєднала костюм зі сріблястими лодочками на шпильці та білими окулярами. Її тіло у дуже гарній фізичній формі, тому зовсім невелечкий топ вдало підкреслив красу зірки.

Приватний літак Бейонсе виглядає не менш ефектно, ніж вона сама. Всередині є все для дуже комфортного польоту.

Бейонсе у літаку
Бейонсе у літаку. Фото: instagram.com/beyonce/
Бейонсе у літаку
Бейонсе у літаку. Фото: instagram.com/beyonce/

Раніше Бейонсе у шортах за 2 тисячі доларів показала, як святкувала день народження чоловіка.

Нагадаємо, що концертний фільм Бейонсе значно просів в прокаті та втратив лідерство у США.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі