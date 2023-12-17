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Бейонсе у шортах за 2 тисячі доларів показала, як святкувала день народження чоловіка

17 грудня 2023 15:08
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Бейонсе у шортах за 2 тисячі доларів показала, як святкувала день народження чоловіка
Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Бейонсе показала, як і у якому образі святкувала день народження чоловіка, репера Jay Z. Святкування пройшло у місті Бордо на південному заході Франції, яке славиться своїми винами. 

Кадри з вечірки зірка показала у своєму Instagram

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"Смахує на Кім Кардаш'ян"

Співачка Бейонсе після великого туру і виходу концертного фільму нарешті відпочиває. Вони з чоловіком вирушили у Францію, де у місті Бордо відсвяткували його день народження. 

Зірка показала, що на свято вбралася у довгу шубу, напівпрозорий кремовий гольф від бренду Prada за 1150 доларів, тобто більше 40 тисяч гривень і мінішорти від того ж бренду, які коштують 2750 доларів, а це 100 тисяч гривень. Образ доповнила гостроносими кремовими туфлями на підборах, масивними сережками і сонячними окулярами, незважаючи на те, що позувала у кімнаті. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Підписники зауважили, що епатажний образ зірки схожий на стиль світської левиці Кім Кардаш'ян, яка також обожнює шуби і приталені речі. Гладке волосся Бейонсе теж "смахувало" на улюблені зачіски Кім. 

Крім свого "луку" співачка показала деякі кадри зі святкування. Вочевидь, воно відбувалося у ресторані, який більш нагадував аутентичний французький заклад ніж "лакшері" ресторан. 

 

Бейонсе на дні народженні Jay Z. Фото: instagram.com/beyonce
Jay Z на своєму святі. Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе показала Jay Z, який тримав у руках пляшки з вином. А також фото іншої пляшки підписану, вочевидь, друзями репера. 

Пляшка з вином з дня народження Jay Z. Фото: instagram.com/beyonce

Нагадаємо, японський художник звинуватив Бейонсе у плагіаті.

Також ми писали, що концертний фільм Бейонсе значно просів в прокаті та втратив лідерство у США.

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