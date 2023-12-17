Бейонсе у шортах за 2 тисячі доларів показала, як святкувала день народження чоловіка

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе показала, як і у якому образі святкувала день народження чоловіка, репера Jay Z. Святкування пройшло у місті Бордо на південному заході Франції, яке славиться своїми винами.

Кадри з вечірки зірка показала у своєму Instagram.

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Співачка Бейонсе після великого туру і виходу концертного фільму нарешті відпочиває. Вони з чоловіком вирушили у Францію, де у місті Бордо відсвяткували його день народження.

Зірка показала, що на свято вбралася у довгу шубу, напівпрозорий кремовий гольф від бренду Prada за 1150 доларів, тобто більше 40 тисяч гривень і мінішорти від того ж бренду, які коштують 2750 доларів, а це 100 тисяч гривень. Образ доповнила гостроносими кремовими туфлями на підборах, масивними сережками і сонячними окулярами, незважаючи на те, що позувала у кімнаті.

Підписники зауважили, що епатажний образ зірки схожий на стиль світської левиці Кім Кардаш'ян, яка також обожнює шуби і приталені речі. Гладке волосся Бейонсе теж "смахувало" на улюблені зачіски Кім.

Крім свого "луку" співачка показала деякі кадри зі святкування. Вочевидь, воно відбувалося у ресторані, який більш нагадував аутентичний французький заклад ніж "лакшері" ресторан.

Бейонсе на дні народженні Jay Z. Фото: instagram.com/beyonce

Jay Z на своєму святі. Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе показала Jay Z, який тримав у руках пляшки з вином. А також фото іншої пляшки підписану, вочевидь, друзями репера.

Пляшка з вином з дня народження Jay Z. Фото: instagram.com/beyonce

Нагадаємо, японський художник звинуватив Бейонсе у плагіаті.

Також ми писали, що концертний фільм Бейонсе значно просів в прокаті та втратив лідерство у США.