Бейонсе похвасталась частным самолетом в блестящем образе
Американская топ-звезда Бейонсе показала в сети свой частный самолет. Артистка предстала перед поклонниками в откровенном образе, сияющем, как новогодняя гирлянда.
Звезда показала фотографии в instagram.
Бейонсе засияла в частном самолете
Обладательница "Грэмми" Бейонсе ускорила пульс своих поклонников, когда поделилась новыми фотографиями в соцсетях.
42-летняя хит-мейкерша надела джинсовый костюм с очень соблазнительным топом. Ее одежда была украшена сияющими камнями.
Артистка соединила костюм с серебряными лодочками на шпильке и белыми очками. Ее тело в очень хорошей физической форме, поэтому совсем небольшой топ, удачно подчеркнул красоту звезды.
Частный самолет Бейонсе смотрится не менее эффектно, чем она сама. Внутри есть все для комфортного полета.
Ранее Бейонсе в шортах за 2 тысячи долларов показала, как праздновала день рождения мужа.
Напомним, что концертный фильм Бейонсе значительно просел в прокате и лишился лидерства в США.
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