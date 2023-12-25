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Бейонсе похвасталась частным самолетом в блестящем образе

25 декабря 2023 16:48
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Бейонсе похвасталась частным самолетом в блестящем образе
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американская топ-звезда Бейонсе показала в сети свой частный самолет. Артистка предстала перед поклонниками в откровенном образе, сияющем, как новогодняя гирлянда.

Звезда показала фотографии в instagram.

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Бейонсе засияла в частном самолете

Обладательница "Грэмми" Бейонсе ускорила пульс своих поклонников, когда поделилась новыми фотографиями в соцсетях.

42-летняя хит-мейкерша надела джинсовый костюм с очень соблазнительным топом. Ее одежда была украшена сияющими камнями.

Артистка соединила костюм с серебряными лодочками на шпильке и белыми очками. Ее тело в очень хорошей физической форме, поэтому совсем небольшой топ, удачно подчеркнул красоту звезды.

Частный самолет Бейонсе смотрится не менее эффектно, чем она сама. Внутри есть все для комфортного полета.

Бейонсе в самолете
Бейонсе в самолете. Фото: instagram.com/beyonce/
Бейонсе в самолете
Бейонсе в самолете. Фото: instagram.com/beyonce/

Ранее Бейонсе в шортах за 2 тысячи долларов показала, как праздновала день рождения мужа.

Напомним, что концертный фильм Бейонсе значительно просел в прокате и лишился лидерства в США.

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