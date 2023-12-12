Концертний фільм Бейонсе значно просів в прокаті та втратив лідерство у США

Фрагмент з документального фільму Бейонсе. Фото: Google

Фільм "Відродження", який задокументував світове турне Renaissance співачки Бейонсе втратив лідерство в американському кінопрокаті. Стрічка значно просіла за касовими зборами та посідає вже п’яту сходинку.

Про це повідомляє видання Billboard.

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Падіння фільму Бейонсе

В перший вікенд музична стрічка зібрала понад 21 млн доларів. Тепер же документалці пророкують 77% падіння та показник зборів в 5 млн доларів зборів. Експерти зазначили, що таке велике падіння на другому тижні свідчить про те, що фільм був розрахований в основному на суперфанатів Бейонсе.

Касові збори документального фільму Бейонсе станом на 12.12.2023. Скриншот: Box Office Mojo

Подібне писали й про музичну документалку Тейлор Свіфт, яку напередодні журнал Time назвав "Людиною року". Втім, на відміну від Бейонсе, стрічка 33-річної співачки багато днів утримувала лідерство в американському кінопрокаті попри серйозну конкуренцію.

Як результат: майже чверть мільярда світових зборів, з яких 178 млн доларів — у США та Канаді. Подібний результат Бейонсе точно не зможе перевершити.

Касові збори документального фільму Тейлор Свіфт станом на 12.12.2023. Скриншот: Box Office Mojo

Альбом Renaissance, на підтримку якого Бейонсе і поїхала у світове турне, артистка присвятила своєму покійному двоюрідному брату Джонні (вона називає його дядьком Джонні), який помер від хвороби, пов’язаної зі СНІДом. Саме він шив перші концертні костюми Бейонсе та надихав її.

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