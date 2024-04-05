Бейонсе звинувачують у вбивстві коханки Jay-Z — деталі

Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Нещодавно американська співачка Бейонсе випустила новий альбом "COWBOY CARTER", який вже встиг спровокувати скандал. У ньому є пісня "Daughter", у якій, на думку деяких конспірологів, зірка зізнається у вбивстві коханки свого чоловіка Jay-Z.

Про це повідомляє телеведуча Тетяна Бобрікова у TikTok.

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Після виходу нового альбому Бейонсе під назвою "COWBOY CARTER", у мережі почали ширитись дивні чутки, пов'язані із піснею "Daughter". Справа у тому, що деякі конспірологи вважають, що у цій пісні співачка зізнається у тому, що вбила коханку свого чоловіка репера Jay-Z.

Співачка насправді не приховувала той факт, що коханий їй неодноразово зраджував і навіть співала про це у своїх піснях.

У 2011 році репер закрутив роман із дівчиною на ім'я Кетті Уайт. Ходили навіть чутки про те, що вона чекала від нього дитину.

Коханка Jay-Z Кетті Уайт. Фото: скриншот TikTok

Але вона раптово померла у своїй квартирі при загадкових обставинах у віці 28 років. За результатами розслідування, у молодої жінки начебто виявили аневризми (патологічне розширення артеріальної судини). Також невідомо, чи була насправді Кетті вагітною.

Цікаво, що за п'ять днів до її смерті, Бейонсе на премії VMA публічно повідомила про свою вагітність. Однак, у одному із телешоу зірка потрапила у конфуз. Зірка випадково нахилилася і засвітила замість вагітного животика — подушку. Ця історія була дуже гучною на той час у Голлівуді.

"Вагітна" Бейонсе. Фото: скриншот TikTok

"Вагітна" Бейонсе. Фото: скриншот TikTok

Зіркова пара звернулась до сурогатного материнства, але приховала цей факт від публіки.

У 2024 році Бейонсе випускає пісню "Daughter" (Донька) із доволі дивним та жорстоким текстом:

"Твоє тіло розпласталося на брудній підлозі,

Твоя кров забруднила моє модне вбрання.

Прибиральниця впустила мене одразу,

вона була моїм великим фанатом".

Після виходу цієї пісні, у TikTok активно почали ширитися чутки конспірологів. За їх теорією, Бейонсе разом із Jay-Z вбили Кеті Уайт і забрали її дитину.

Користувачі соцмережі бачать схожість доньки зіркової пари Блу Айві із вбитою коханкою Jay-Z.

Справа: донька Бейонсе Блу Айві, зліва: коханка Jay-Z. Фото: скриншот TikTok

Усі розбіжності по часу між часом смерті Кеті Уайт та народженням Блу Айві, конспірологи пояснюють тим, що дитина, яка народилася раніше терміну — може вижити.

Вже давно ходить багато чуток, що зіркова пара Бейонсе та Jay-Z займаються чорною магією та є учасниками темного культу. На такі думки їх надихнули незвичні образи та пісні голлівудської зірки.

Раніше Бейонсе з'явилась у сміливому ковбойському наряді на премії Music Awards 2024.

Також вона показала, який люксовий та дорогий літак придбала для себе.