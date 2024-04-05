Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бейонсе попала в скандал — в сети звезду обвиняют в преступлении arrow

Бейонсе попала в скандал — в сети звезду обвиняют в преступлении

5 апреля 2024 19:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бейонсе обвиняют в убийстве любовницы Jay-Z.
Американская певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Недавно американская певица Бейонсе выпустила новый альбом COWBOY CARTER, который уже успел спровоцировать скандал. В нем есть песня Daughter, в которой, по мнению некоторых конспирологов, звезда признается в убийстве любовницы своего мужа Jay-Z.

Об этом сообщает телеведущая Татьяна Бобрикова в TikTok.

Читайте также:

Конспирологи предполагают, что Бейонсе убила любовницу Jay-Z

После выхода нового альбома Бейонсе под названием COWBOY CARTER, в сети начали распространяться странные слухи, связанные с песней Daughter. Дело в том, что некоторые конспирологи считают, что в этой песне певица признается, что убила любовницу своего мужа рэпера Jay-Z.

Певица на самом деле не скрывала тот факт, что любимый ей не раз изменял и даже пела об этом в своих песнях.

В 2011 году рэпер закрутил роман с девушкой по имени Кэтти Уайт. Ходили даже слухи о том, что она ждала от него ребенка.

Бейонсе попала в скандал — в сети ходят слухи, что звезда призналась в преступлении - фото 1
Любовница Jay-Z Кэтти Уайт. Фото: скриншот TikTok

Но она внезапно скончалась в своей квартире при загадочных обстоятельствах в возрасте 28 лет. По результатам расследования, у молодой женщины якобы обнаружили аневризму (патологическое расширение артериального сосуда). Также неизвестно, была ли на самом деле Кэтти беременна.

Интересно, что за пять дней до ее смерти Бейонсе на премии VMA публично сообщила о своей беременности. Однако в одном из телешоу звезда попала в конфуз. Звезда случайно наклонилась и засветила вместо беременного животика — подушку. Эта история была очень громкой в то время в Голливуде.

Бейонсе попала в скандал — в сети ходят слухи, что звезда призналась в преступлении - фото 2
"Беременная" Бейонсе. Фото: скриншот TikTok
Бейонсе попала в скандал — в сети ходят слухи, что звезда призналась в преступлении - фото 3
"Беременная" Бейонсе. Фото: скриншот TikTok

Звездная пара обратилась к суррогатному материнству, но скрыла этот факт от публики.

В 2024 году Бейонсе выпускает песню Daughter ("Дочь") с довольно странным и жестоким текстом:

"Твое тело распласталось на грязном полу,

Твоя кровь запачкала мой модный наряд.

Уборщица впустила меня сразу,

она была моей большой фанаткой".

После выхода этой песни в TikTok активно начали распространяться слухи конспирологов. По их теории, Бейонсе вместе с Jay-Z убили Кэти Уайт и забрали ее ребенка.

Пользователи соцсети видят сходство дочери звездной пары Блу Айви с убитой любовницей Jay-Z.

Скандал Бейонсе
Справа: дочь Бейонсе Блу Айви, слева: любовница Jay-Z. Фото: скриншот TikTok

Все разногласия по времени между временем смерти Кэти Уайт и рождением Блу Айви, конспирологи объясняют тем, что родившийся раньше срока ребенок может выжить.

Давно ходит много слухов, что звездная пара Бейонсе и Jay-Z занимаются черной магией и являются участниками темного культа. На такие мысли вдохновили их необычные образы и песни голливудской звезды.

Ранее Бейонсе появилась в смелом ковбойском наряде на премии Music Awards 2024.

Она также показала, какой люксовый и дорогой самолет приобрела для себя.

скандал
дети
Бейонсе
отношения
беременность
зарубежные звезды
песня
измена
любовь
альбом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым