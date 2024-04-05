Бейонсе обвиняют в убийстве любовницы Jay-Z.

Американская певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Недавно американская певица Бейонсе выпустила новый альбом COWBOY CARTER, который уже успел спровоцировать скандал. В нем есть песня Daughter, в которой, по мнению некоторых конспирологов, звезда признается в убийстве любовницы своего мужа Jay-Z.

Об этом сообщает телеведущая Татьяна Бобрикова в TikTok.

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Конспирологи предполагают, что Бейонсе убила любовницу Jay-Z

После выхода нового альбома Бейонсе под названием COWBOY CARTER, в сети начали распространяться странные слухи, связанные с песней Daughter. Дело в том, что некоторые конспирологи считают, что в этой песне певица признается, что убила любовницу своего мужа рэпера Jay-Z.

Певица на самом деле не скрывала тот факт, что любимый ей не раз изменял и даже пела об этом в своих песнях.

В 2011 году рэпер закрутил роман с девушкой по имени Кэтти Уайт. Ходили даже слухи о том, что она ждала от него ребенка.

Любовница Jay-Z Кэтти Уайт. Фото: скриншот TikTok

Но она внезапно скончалась в своей квартире при загадочных обстоятельствах в возрасте 28 лет. По результатам расследования, у молодой женщины якобы обнаружили аневризму (патологическое расширение артериального сосуда). Также неизвестно, была ли на самом деле Кэтти беременна.

Интересно, что за пять дней до ее смерти Бейонсе на премии VMA публично сообщила о своей беременности. Однако в одном из телешоу звезда попала в конфуз. Звезда случайно наклонилась и засветила вместо беременного животика — подушку. Эта история была очень громкой в то время в Голливуде.

"Беременная" Бейонсе. Фото: скриншот TikTok

"Беременная" Бейонсе. Фото: скриншот TikTok

Звездная пара обратилась к суррогатному материнству, но скрыла этот факт от публики.

В 2024 году Бейонсе выпускает песню Daughter ("Дочь") с довольно странным и жестоким текстом:

"Твое тело распласталось на грязном полу,

Твоя кровь запачкала мой модный наряд.

Уборщица впустила меня сразу,

она была моей большой фанаткой".

После выхода этой песни в TikTok активно начали распространяться слухи конспирологов. По их теории, Бейонсе вместе с Jay-Z убили Кэти Уайт и забрали ее ребенка.

Пользователи соцсети видят сходство дочери звездной пары Блу Айви с убитой любовницей Jay-Z.

Справа: дочь Бейонсе Блу Айви, слева: любовница Jay-Z. Фото: скриншот TikTok

Все разногласия по времени между временем смерти Кэти Уайт и рождением Блу Айви, конспирологи объясняют тем, что родившийся раньше срока ребенок может выжить.

Давно ходит много слухов, что звездная пара Бейонсе и Jay-Z занимаются черной магией и являются участниками темного культа. На такие мысли вдохновили их необычные образы и песни голливудской звезды.

Ранее Бейонсе появилась в смелом ковбойском наряде на премии Music Awards 2024.

Она также показала, какой люксовый и дорогой самолет приобрела для себя.