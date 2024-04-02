Бейонсе наділа ковбойський наряд Versace на премії Music Awards 2024 —фото

Бейонсе у зухвалому шкіряному костюмі зʼявилась на Music Awards 2024
Популярна американська співачка Бейонсе на церемонії вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2024 з'явилась у сміливому ковбойському наряді. Зірка позувала перед камерами у відвертому шкіряному костюмі та капелюсі від Versace.
Про це повідомляє Daily Mail.
Бейонсе похизувалася пишним бюстом у спокусливому костюмі
На церемонії вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2024, що відбулася в понеділок, 1 квітня у Dolby Theatre в центрі Лос-Анджелеса з'явилась популярна 42-річна співачка Бейонсе.
Зірка, яка напередодні заходу випустила свій дебютний кантрі-альбом "Cowboy Carter", вбралася в чорний шкіряний костюм від Versace, який поєднала з ковбойським капелюхом шерифа.
Зірка позувала перед камерами у гострих чорних ковбойських чоботях із високими підборами. Співачка доповнила стильний образ укладкою з локонами.
За новий альбом співачка отримала почесну нагороду Innovator Award, яку їй вручив знаменитий Стіві Вандер.
Вона також зізналася, що він нещодавно допоміг їй зі створенням нового альбому Cowboy Carter, зігравши на губній гармошці в її переписаній класичній кантрі-версії Доллі Партон Джолін.
Нагадаємо, Кеті Перрі вразила відвертою сукнею на червоній доріжці. А Ніколь Кідман оголила розкішне тіло на світському заході.
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