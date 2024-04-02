Бейонсе наділа ковбойський наряд Versace на премії Music Awards 2024 —фото

Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Популярна американська співачка Бейонсе на церемонії вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2024 з'явилась у сміливому ковбойському наряді. Зірка позувала перед камерами у відвертому шкіряному костюмі та капелюсі від Versace.

Про це повідомляє Daily Mail.

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На церемонії вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2024, що відбулася в понеділок, 1 квітня у Dolby Theatre в центрі Лос-Анджелеса з'явилась популярна 42-річна співачка Бейонсе.

Зірка, яка напередодні заходу випустила свій дебютний кантрі-альбом "Cowboy Carter", вбралася в чорний шкіряний костюм від Versace, який поєднала з ковбойським капелюхом шерифа.

Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Зірка позувала перед камерами у гострих чорних ковбойських чоботях із високими підборами. Співачка доповнила стильний образ укладкою з локонами.

За новий альбом співачка отримала почесну нагороду Innovator Award, яку їй вручив знаменитий Стіві Вандер.

Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Вона також зізналася, що він нещодавно допоміг їй зі створенням нового альбому Cowboy Carter, зігравши на губній гармошці в її переписаній класичній кантрі-версії Доллі Партон Джолін.

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