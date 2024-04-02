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Бейонсе у зухвалому шкіряному костюмі зʼявилась на Music Awards 2024

2 квітня 2024 16:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бейонсе наділа ковбойський наряд Versace на премії Music Awards 2024 —фото
Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярна американська співачка Бейонсе на церемонії вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2024 з'явилась у сміливому ковбойському наряді. Зірка позувала перед камерами у відвертому шкіряному костюмі та капелюсі від Versace.

Про це повідомляє Daily Mail.

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На церемонії вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2024, що відбулася в понеділок, 1 квітня у Dolby Theatre в центрі Лос-Анджелеса з'явилась популярна 42-річна співачка Бейонсе.

Зірка, яка напередодні заходу випустила свій дебютний кантрі-альбом "Cowboy Carter", вбралася в чорний шкіряний костюм від Versace, який поєднала з ковбойським капелюхом шерифа.

Бейонсе
Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Бейонсе
Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Зірка позувала перед камерами у гострих чорних ковбойських чоботях із високими підборами. Співачка доповнила стильний образ укладкою з локонами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За новий альбом співачка отримала почесну нагороду Innovator Award, яку їй вручив знаменитий Стіві Вандер. 

Бейонсе з'явилась на музичній церемонії у зухвалому шкіряному костюмі - фото 3
Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Вона також зізналася, що він нещодавно допоміг їй зі створенням нового альбому Cowboy Carter, зігравши на губній гармошці в її переписаній класичній кантрі-версії Доллі Партон Джолін.

Нагадаємо, Кеті Перрі вразила відвертою сукнею на червоній доріжці. А Ніколь Кідман оголила розкішне тіло на світському заході.

шкіра
премія
Бейонсе
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Versace
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