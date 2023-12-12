Японський художник звинуватив Бейонсе у плагіаті

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Японський худжник Хадзіме Сораяма звинуватив співачку Бейонсе в тому, що вона створила футуристичні костюми для свого туру Renaissance за мотивами його ілюстрацій. Художник опублікував кілька кадрів із виступів співачки та порівняв їх із власними творами, що спричинило скандал у мережі.

Про це пише Daily Mail.

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У схожому образі Бейонсе позує для обкладинки синглу My House, яка була показана у фінальних титрах фільму-концерту Renaissance Tour.

Співачка Бейонсе. Фото: Соціальні мережі.

Японський художник показав схожі образи. Фото: Соціальні мережі.

Співачка Бейонсе. Фото: Соціальні мережі.

Японський художник показав схожі образи. Фото: Соціальні мережі.

Співачка Бейонсе. Фото: Соціальні мережі.

"Бейонсе. Тобі слід було звернутися до мене офіційно, і тоді я міг би зробити для тебе щось краще, як раніше для The Weeknd", — написав він у соцмережах.

Раніше ілюстратор справді працював із репером The Weeknd над створенням нової обкладинки для перевидання мікстейпу 2011 року Echoes Of Silence, присвяченого 10-річному ювілею альбому.

Однак у коментарях розкритикували самого художника: деякі користувачі відзначили, що його власні проекти були значною мірою натхненні більш ранніми концептуальними роботами в галузі наукової фантастики, якими також могла надихнутись і Бейонсе.

Інші зазначили, що Бейонсе носила костюми від покійного Тьєррі Мюглера, які були натхненні Метрополісом.

Наразі Бейонсе не відреагувала на скарги художника. Також незрозуміло, чи брала вона особисту участь у створенні чи виборі дизайну, чи хтось із її стилістів чи дизайнерів створив образ.

Бейонсе вже зіткнулася з критикою, після того як у мережі з'явилися її фотографії зі світлим волоссям та світлою шкірою. Через це співачку порівняли з Кім Кардаш'ян, яка нещодавно теж була білявкою, і заявили, що вона "хоче бути білою".

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