Бейонсе в шортах за 2 тысячи долларов показала, как праздновала день рождения мужа

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе показала, как и в каком образе праздновала день рождения мужа, рэпера Jay Z. Празднование прошло в городе Бордо на юго-западе Франции, славящемся своими винами.

Кадры с вечеринки звезда показала в своем Instagram.

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Певица Бейонсе после большого тура и выхода концертного фильма наконец-то отдыхает. Они с мужем отправились во Францию, где в Бордо отпраздновали его день рождения.

Звезда показала, что на праздник оделась в длинную шубу, полупрозрачный кремовый гольф от бренда Prada за 1150 долларов, то есть более 40 тысяч гривен и минишорты от того же бренда, которые стоят 2750 долларов, а это 100 тысяч гривен. Образ дополнила остроносыми кремовыми туфлями на каблуке, массивными серьгами и солнечными очками, несмотря на то, что позировала в комнате.

Подписчики отметили, что эпатажный образ звезды похож на стиль светской львицы Ким Кардашьян, которая также обожает шубы и приталенные вещи. Гладкие волосы Бейонсе тоже "смахивали" на любимые прически Ким.

Помимо своего "лука" певица показала некоторые кадры с празднования. Очевидно, оно происходило в ресторане, который больше напоминал аутентичное французское заведение, чем "лакшери" ресторан.

Бейонсе на дне рождения Jay Z. Фото: instagram.com/beyonce

Jay Z на своем празднике. Фото: instagram.com/beyonce

Бейонсе показала Jay Z, который держал в руках бутылки с вином. А также фото другой бутылки, подписанной, очевидно, друзьями рэпера.

Бутылка с вином со дня рождения Jay Z. Фото: instagram.com/beyonce

Напомним, японский художник обвинил Бейонсе в плагиате.

Также мы писали, что концертный фильм Бейонсе значительно просел в прокате и лишился лидерства в США.