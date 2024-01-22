Нічого зайвого — Ніколь Кідман приголомшила сміливою сукнею на червоній доріжці
Акторка Ніколь Кідман відвідала нью-йоркську прем’єру свого нового серіалу. 56-річна голлівудська зірка наважилася оголитися в морозну погоду, продемонструвавши свою неймовірну фігуру в чорній сукні з відкритою спиною.
Про це пише Daily Mail.
Розкішний вихід Ніколь Кідман
Акторка привернула увагу до свого підтягнуту пресу та струнких ніг. Доповнила вбрання сережками з діамантами, відповідним діамантовим браслетом, каблучкою та годинником.
Вона розпустила волосся, вибрала палітру тіней мідного відтінку та рожеву губну помаду.
Ніколь Кідман розповіла, що вона обирає вбрання для світських виходів на основі того, як вона себе почуває, а не того, що інші кажуть, що вона повинна носити.
"Я просто намагаюся залишатися собою, тому що інакше боюся або хвилююся про те, що думають люди. З точки зору реакції людей, я прошу: "Не кажіть мені. Я не дуже хочу знати". Це завадить мені робити те, що я хочу", — коментує знаменитість.
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