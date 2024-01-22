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Нічого зайвого — Ніколь Кідман приголомшила сміливою сукнею на червоній доріжці

22 січня 2024 11:16
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Нічого зайвого — Ніколь Кідман приголомшила сміливою сукнею на червоній доріжці
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Ніколь Кідман відвідала нью-йоркську прем’єру свого нового серіалу. 56-річна голлівудська зірка наважилася оголитися в морозну погоду, продемонструвавши свою неймовірну фігуру в чорній сукні з відкритою спиною.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка привернула увагу до свого підтягнуту пресу та струнких ніг. Доповнила вбрання сережками з діамантами, відповідним діамантовим браслетом, каблучкою та годинником.

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Stutterstock
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Stutterstock

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: SplashNews
Акторка Ніколь Кідман. Фото: SplashNews

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Stutterstock
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Stutterstock

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Stutterstock
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Stutterstock

Вона розпустила волосся, вибрала палітру тіней мідного відтінку та рожеву губну помаду.

Ніколь Кідман розповіла, що вона обирає вбрання для світських виходів на основі того, як вона себе почуває, а не того, що інші кажуть, що вона повинна носити.

"Я просто намагаюся залишатися собою, тому що інакше боюся або хвилююся про те, що думають люди. З точки зору реакції людей, я прошу: "Не кажіть мені. Я не дуже хочу знати". Це завадить мені робити те, що я хочу", — коментує знаменитість.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес приміряла вишукану білизну в очікуванні Дня святого Валентина.

Раніше Кім Кардаш'ян знялась у відвертій рекламі косметики.

Ніколь Кідман
закордонні зірки
зірки
фотосесія

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