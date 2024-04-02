Бейонсе надела ковбойский наряд Versace на премии Music Awards 2024— фото

Бейонсе в дерзком кожаном костюме появилась на Music Awards 2024
Популярная американская певица Бейонсе на церемонии вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2024 появилась в смелом ковбойском наряде. Звезда позировала перед камерами в откровенном кожаном костюме и шляпе от Versace.
Об этом сообщает Daily Mail.
Бейонсе похвасталась пышным бюстом в соблазнительном костюме
В понедельник, 1 апреля, на церемонии вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2024 в Dolby Theatre в центре Лос-Анджелеса, появилась популярная 42-летняя певица Бейонсе.
Звезда, которая накануне мероприятия выпустила свой дебютный кантри-альбом "Cowboy Carter", облачилась в черный кожаный костюм от Versace, который скомбинировала с ковбойской шляпой шерифа.
Звезда позировала перед камерами в острых черных ковбойских сапогах с высоким каблуком. Певица дополнила стильный образ укладкой с локонами.
За новый альбом певица получила почетную награду Innovator Award, которую ей вручил знаменитый Стиви Вандер.
Она также призналась, что он недавно помог ей создать новый альбом Cowboy Carter, сыграв на губной гармошке в ее переписанной классической кантри-версии Долли Партон Джолин.
Напомним, Кэти Перри поразила откровенным платьем на красной дорожке. А Николь Кидман обнажила роскошное тело на светском мероприятии.
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