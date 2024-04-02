Бейонсе надела ковбойский наряд Versace на премии Music Awards 2024— фото

Американская певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Популярная американская певица Бейонсе на церемонии вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2024 появилась в смелом ковбойском наряде. Звезда позировала перед камерами в откровенном кожаном костюме и шляпе от Versace.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В понедельник, 1 апреля, на церемонии вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2024 в Dolby Theatre в центре Лос-Анджелеса, появилась популярная 42-летняя певица Бейонсе.

Звезда, которая накануне мероприятия выпустила свой дебютный кантри-альбом "Cowboy Carter", облачилась в черный кожаный костюм от Versace, который скомбинировала с ковбойской шляпой шерифа.

Американская певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Американская певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Звезда позировала перед камерами в острых черных ковбойских сапогах с высоким каблуком. Певица дополнила стильный образ укладкой с локонами.

За новый альбом певица получила почетную награду Innovator Award, которую ей вручил знаменитый Стиви Вандер.

Американская певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Она также призналась, что он недавно помог ей создать новый альбом Cowboy Carter, сыграв на губной гармошке в ее переписанной классической кантри-версии Долли Партон Джолин.

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