Зваблива Кеті Перрі у сітці здійняла фурор на музичній премії

Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters

У понеділок, першого квітня, у Dolby Theatre у центрі Лос-Анджелеса пройшла церемонія вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2024. 39-річна Кеті Перрі привернула до себе увагу на червоній доріжці у дуже відвертому образі.

Про це пише Daily Mail.

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На заході також були присутні Бейонсе і Шер. Кеті Перрі продемонструвала свій підтягнутий прес і чорну білизну в сукні в сіточку з розрізами. Перрі доповнила образ чорними черевиками на високих підборах. 39-річна Авріл Лавін була королевою панк-року в футболці з малюнком, чорних штанах карго та чорних черевиках на шнурівці. Доповнила образ темним макіяжем.

Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters

Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters

Співачка Авріл Лавін. Фото: Reuters

Актор Джаред Лето. Фото: Reuters

Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters

Акторка Меріл Стріп. Фото: Reuters

Співачка Шер. Фото: Reuters

Співачка Бейонсе. Фото: Reuters

Співачка Шер з молодим обранцем. Фото: Reuters

34-річна Тейлор Свіфт стала артисткою року, але не змогла відвідати захід і замість цього виступила із заздалегідь записаною промовою. Досягнення найвидатніших музикантів були відзначені на 11-й щорічній церемонії вручення нагород iHeartRadio Awards.

Церемонія вручення нагород вшанувала виконавців, чиї пісні найчастіше звучали на станціях iHeartRadio. Лудакріс був організатором дійства, на якому Бейонсе та Шер отримали нагороди за їхній внесок у музику.

Глядачі також могли побачити виступи таких артистів, як Джастін Тімберлейк, Тейт Макрей, Green Day, Jelly Roll і TLC.

Нагадаємо, Кеті Перрі вразила відвертою сукнею на червоній доріжці. А Ніколь Кідман оголила розкішне тіло на світському заході.