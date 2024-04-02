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Зваблива Кеті Перрі у сітці здійняла фурор на музичній премії

2 квітня 2024 10:23
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зваблива Кеті Перрі у сітці здійняла фурор на музичній премії
Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У понеділок, першого квітня, у Dolby Theatre у центрі Лос-Анджелеса пройшла церемонія вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2024. 39-річна Кеті Перрі привернула до себе увагу на червоній доріжці у дуже відвертому образі.

Про це пише Daily Mail.

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На заході також були присутні Бейонсе і Шер. Кеті Перрі продемонструвала свій підтягнутий прес і чорну білизну в сукні в сіточку з розрізами. Перрі доповнила образ чорними черевиками на високих підборах. 39-річна Авріл Лавін була королевою панк-року в футболці з малюнком, чорних штанах карго та чорних черевиках на шнурівці. Доповнила образ темним макіяжем.

 

Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters
Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters

 

Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters
Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters

 

Співачка Авріл Лавін. Фото: Reuters
Співачка Авріл Лавін. Фото: Reuters

 

Актор Джаред Лето. Фото: Reuters
Актор Джаред Лето. Фото: Reuters

 

Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters
Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters

 

Акторка Меріл Стріп. Фото: Reuters
Акторка Меріл Стріп. Фото: Reuters

 

Співачка Шер. Фото: Reuters
Співачка Шер. Фото: Reuters

 

Співачка Бейонсе. Фото: Reuters
Співачка Бейонсе. Фото: Reuters

 

Співачка Шер з молодим обранцем. Фото: Reuters
Співачка Шер з молодим обранцем. Фото: Reuters

34-річна Тейлор Свіфт стала артисткою року, але не змогла відвідати захід і замість цього виступила із заздалегідь записаною промовою. Досягнення найвидатніших музикантів були відзначені на 11-й щорічній церемонії вручення нагород iHeartRadio Awards.

Церемонія вручення нагород вшанувала виконавців, чиї пісні найчастіше звучали на станціях iHeartRadio. Лудакріс був організатором дійства, на якому Бейонсе та Шер отримали нагороди за їхній внесок у музику.

Глядачі також могли побачити виступи таких артистів, як Джастін Тімберлейк, Тейт Макрей, Green Day, Jelly Roll і TLC.

Нагадаємо, Кеті Перрі вразила відвертою сукнею на червоній доріжці. А Ніколь Кідман оголила розкішне тіло на світському заході.

Кеті Перрі
Бейонсе
закордонні зірки
Шер

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