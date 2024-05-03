Белла Хадід позувала оголеною у нових образах — фото

Американська топмодель Белла Хадід. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/

Американська топмодель Белла Хадід продемонструвала свою неймовірну фігуру у спокусливому вбранні для реклами своїх нових ароматів Orebella. Зірка позувала перед камерою у трьох різних образах.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Модель офіційно представила три нові аромати. Для реклами кожного парфуму, красуня приміряла різні спокусливі образи.

На одному з кадрів Хадід позує у напівпрозорій вуалі вкритій квітами різного розміру та кольору, яка огортає її тіло та підкреслює її форми.

Для реклами іншого аромату модель постала у образі русалки. Зірка позувала перед камерою топлес у тонкій тканині блакитного кольору. На кадрі Хадід стоїть немов під водоспадом. Вона доповнила образ намистом та сережками з бісеру та перлів та яскравим блискучим макіяжем.

Третій образ моделі кардинально відрізняється від двох попередніх. Зірка продемонструвала свою струнку талію у червоному вбранні з перехресним топом та спідницею. Тіло Хадід прикрашали золоті деталі, які дуже схожі на мініатюрні флакони її парфумів. На фото дівчина постає в образі палкої брюнетки, в руках у якої палає квітка.

Флакон парфумів Хадід об'ємом 10 мл коштує 35 доларів, 50 мл — $72, а 100 мл — 100 долаврів. Аромати можна буде придбати на сайті моделі з 10 травня.

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