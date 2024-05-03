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Белла Хадід оголилася для реклами власного бренду парфумів

3 травня 2024 11:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Белла Хадід позувала оголеною у нових образах — фото
Американська топмодель Белла Хадід. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американська топмодель Белла Хадід продемонструвала свою неймовірну фігуру у спокусливому вбранні для реклами своїх нових ароматів Orebella. Зірка позувала перед камерою у трьох різних образах.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Белла Хадід продемонструвала фігуру у відвертій фотосесії

Модель офіційно представила три нові аромати. Для реклами кожного парфуму, красуня приміряла різні спокусливі образи.

На одному з кадрів Хадід позує у напівпрозорій вуалі вкритій квітами різного розміру та кольору, яка огортає її тіло та підкреслює її форми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для реклами іншого аромату модель постала у образі русалки. Зірка позувала перед камерою топлес у тонкій тканині блакитного кольору. На кадрі Хадід стоїть немов під водоспадом. Вона доповнила образ намистом та сережками з бісеру та перлів та яскравим блискучим макіяжем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Третій образ моделі кардинально відрізняється від двох попередніх. Зірка продемонструвала свою струнку талію у червоному вбранні з перехресним топом та спідницею. Тіло Хадід прикрашали золоті деталі, які дуже схожі на мініатюрні флакони її парфумів. На фото дівчина постає в образі палкої брюнетки, в руках у якої палає квітка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Флакон парфумів Хадід об'ємом 10 мл коштує 35 доларів, 50 мл — $72, а 100 мл — 100 долаврів. Аромати можна буде придбати на сайті моделі з 10 травня.

Нагадаємо, співачка Ріанна влаштувала у спідньому спокусливу фотосесію у ліжку. А також Хлої Кардаш'ян знялась у відвертій фотосесії.

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Белла Хадід
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фігура

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