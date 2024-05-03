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Белла Хадид обнажилась для рекламы собственного бренда духов

3 мая 2024 11:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Белла Хадид позировала обнаженной в новых образах.
Американская топмодель Белла Хадид. Фото: instagram.com/theperfectmagazine/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американская топмодель Белла Хадид продемонстрировала свою невероятную фигуру в соблазнительном наряде для рекламы своих новых ароматов Orebella. Звезда позировала перед камерой в трех разных образах.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Модель официально представила три новых аромата. Для рекламы каждого парфюма, красавица примеряла разные соблазнительные образы.

На одном из кадров Хадид позирует в полупрозрачной вуали покрытой цветами разного размера и цвета, которая окутывает ее тело и подчеркивает ее формы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для рекламы другого аромата модель предстала в образе русалки. Звезда позировала перед камерой топлесс в тонкой ткани голубого цвета. В кадре Хадид стоит как под водопадом. Она дополнила образ бусами и серьгами из бисера и жемчуга, и ярким блестящим макияжем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Третий образ модели кардинально отличается от двух предыдущих. Звезда продемонстрировала свою стройную талию в красном наряде с перекрестным топом и юбкой. Тело Хадид украшали золотые детали, очень похожие на миниатюрные флаконы ее духов. На фото девушка предстает в образе пылкой брюнетки, в руках которой пылает цветок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Флакон духов Хадид объемом 10 мл стоит $35, 50 мл – $72, а 100 мл – $100. Ароматы можно будет приобрести на сайте модели с 10 мая.

Напомним, певица Рианна устроила в нижнем соблазнительной фотосессию в постели. А также Хлои Кардашьян снялась в откровенной фотосессии.

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Белла Хадид
бизнес
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зарубежные звезды
аромат
фигура

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