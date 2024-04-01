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Ріанна влаштувала у спідньому спокусливу фотосесію у ліжку

1 квітня 2024 15:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ріанна влаштувала у спідньому спокусливу фотосесію у ліжку
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Ріанна опублікувала фотографії нового промо Savage x Fenty. Зірка позувала в білизні і з новою зачіскою.

Відповідний допис з'явився у соціальній мережі.

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Ріанна приміряла чуттєвий образ

На знімках співачка позує у білизні, демонструючі апетитні форми. Красуня приміряла набори різного кольору.

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Чутки про вагітність Ріанни з'явилися після публікації у виданні Media Take Out: інсайдер стверджує, що співачка зараз проводить час із сім'єю і повідомила про те, що знову чекає на дитину. При цьому стать малюка вже нібито відома.

"Цього разу Ріанна та Rocky чекають на дівчинку. Всі так схвильовані", — сказало джерело.

Сама Ріанна, яка вже має двох синів, чутки про вагітність не підтверджувала.

Раніше вона знялася для обкладинки квітневого номера Vogue China напередодні виходу свого косметичного бренду Fenty Beauty на китайський ринок. На кадрах вона позувала в незвичайних образах і з довгим темним волоссям.

Ріанна
закордонні зірки
зірки
фотосесія

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