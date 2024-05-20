Белла Хадід засмагає на березі Канн — фото

Американська топмодель Белла Хадід. Фото: Reuters

Американська топмодель Белла Хадід продемонструвала свою неймовірну фігуру у крихітному купальнику на Лазурному березі. Зірка засмагає на сонечку у перервах між зйомками на Каннському кінофестивалі.

Про це пише Daily Mail.

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Під час зйомок на Каннському кінофестивалі моделі Беллі Хадід вдається приділяти час відпочинку на сонечку. Зірку помітили на яхті у крихітному чорному бікіні.

Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами, масивними золотими сережками, браслетами та обручкою.

Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com

Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com

Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com

Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com

Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com

Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com

Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com

Модель скупалася в Середземному морі біля Лерінських островів на Лазурному узбережжі Канн, позасмагала на яхті та насолодилася морозивом.

Нагадаємо, співачка Ріанна влаштувала у спідньому спокусливу фотосесію у ліжку. А також Белла Хадід оголилася для реклами власного бренду парфумів.