Белла Хадід засмагає на березі Канн — фото

Белла Хадід похвалилася стрункою фігурою в крихітному купальнику на Лазурному узбережжі
Американська топмодель Белла Хадід продемонструвала свою неймовірну фігуру у крихітному купальнику на Лазурному березі. Зірка засмагає на сонечку у перервах між зйомками на Каннському кінофестивалі.
Про це пише Daily Mail.
Белла Хадід засмагає на півдні Франції
Під час зйомок на Каннському кінофестивалі моделі Беллі Хадід вдається приділяти час відпочинку на сонечку. Зірку помітили на яхті у крихітному чорному бікіні.
Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами, масивними золотими сережками, браслетами та обручкою.
Модель скупалася в Середземному морі біля Лерінських островів на Лазурному узбережжі Канн, позасмагала на яхті та насолодилася морозивом.
Нагадаємо, співачка Ріанна влаштувала у спідньому спокусливу фотосесію у ліжку. А також Белла Хадід оголилася для реклами власного бренду парфумів.
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