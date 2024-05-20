Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Белла Хадід похвалилася стрункою фігурою в крихітному купальнику на Лазурному узбережжі arrow

Белла Хадід похвалилася стрункою фігурою в крихітному купальнику на Лазурному узбережжі

20 травня 2024 11:33
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Белла Хадід засмагає на березі Канн — фото
Американська топмодель Белла Хадід. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американська топмодель Белла Хадід продемонструвала свою неймовірну фігуру у крихітному купальнику на Лазурному березі. Зірка засмагає на сонечку у перервах між зйомками на Каннському кінофестивалі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Белла Хадід засмагає на півдні Франції

Під час зйомок на Каннському кінофестивалі моделі Беллі Хадід вдається приділяти час відпочинку на сонечку. Зірку помітили на яхті у крихітному чорному бікіні.

Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами, масивними золотими сережками, браслетами та обручкою.

Белла Хадід похизувалася фігурою у Каннах
Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com
Белла Хадід спалили у крихітному бікіні
Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com
Белла Хадід засмагає на Лазурному узбережжі
Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com
Белла Хадід відпочиває на узбережжі Канн
Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com
Белла Хадід похвалилася стрункою фігурою в крихітному купальнику на Лазурному узбережжі - фото 5
Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com
Белла Хадід купається у морі
Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com
Белла Хадід смакує морозиво на яхті
Американська топмодель Белла Хадід. Фото: SplashNews.com

Модель скупалася в Середземному морі біля Лерінських островів на Лазурному узбережжі Канн, позасмагала на яхті та насолодилася морозивом.

Нагадаємо, співачка Ріанна влаштувала у спідньому спокусливу фотосесію у ліжку. А також Белла Хадід оголилася для реклами власного бренду парфумів.

спорт
відпочинок
дієта
фото
Белла Хадід
фігура
Каннський кінофестиваль
засмага
купальник

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024