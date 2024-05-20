Белла Хадид загорает на берегу Канн.

Американская топмодель Белла Хадид. Фото: Reuters

Американская топмодель Белла Хадид продемонстрировала свою невероятную фигуру в крошечном купальнике на Лазурном берегу. Звезда загорает на солнышке в перерывах между съемками на Каннском кинофестивале.

Об этом пишет Daily Mail.

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Во время съемок на Каннском кинофестивале модели Белли Хадид удается уделять время отдыху на солнышке. Звезда была замечена на яхте в крошечном черном бикини.

Она дополнила образ солнцезащитными очками, массивными золотыми серьгами, браслетами и кольцом.

Американская топмодель Белла Хадид. Фото: SplashNews.com

Американская топмодель Белла Хадид. Фото: SplashNews.com

Американская топмодель Белла Хадид. Фото: SplashNews.com

Американская топмодель Белла Хадид. Фото: SplashNews.com

Американская топмодель Белла Хадид. Фото: SplashNews.com

Американская топмодель Белла Хадид. Фото: SplashNews.com

Американская топмодель Белла Хадид. Фото: SplashNews.com

Модель скупалась в Средиземном море у Леринских островов на Лазурном побережье Канн, позагорала на яхте и насладилась мороженым.

Напомним, певица Рианна устроила в нижнем белье соблазнительную фотосессию в постели. А также Белла Хадид обнажилась для рекламы собственного бренда духов.