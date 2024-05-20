Белла Хадид загорает на берегу Канн.

Белла Хадид похвасталась стройной фигурой в крохотном купальнике на Лазурном побережье
Американская топмодель Белла Хадид продемонстрировала свою невероятную фигуру в крошечном купальнике на Лазурном берегу. Звезда загорает на солнышке в перерывах между съемками на Каннском кинофестивале.
Об этом пишет Daily Mail.
Белла Хадид загорает на юге Франции
Во время съемок на Каннском кинофестивале модели Белли Хадид удается уделять время отдыху на солнышке. Звезда была замечена на яхте в крошечном черном бикини.
Она дополнила образ солнцезащитными очками, массивными золотыми серьгами, браслетами и кольцом.
Модель скупалась в Средиземном море у Леринских островов на Лазурном побережье Канн, позагорала на яхте и насладилась мороженым.
Напомним, певица Рианна устроила в нижнем белье соблазнительную фотосессию в постели. А также Белла Хадид обнажилась для рекламы собственного бренда духов.
Читайте Новини.LIVE!