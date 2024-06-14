Бен Аффлек вирішив, як закінчить стосунки з Дженніфер Лопес — деталі

Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Американський актор Бен Аффлек готовий закінчити свої стосунки з популярною співачкою Дженніфер Лопес. Вони давно переживають кризу і для нього шлюб вже розвалився.

Про це пише In Touch.

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Бен Аффлек готується до розлучення

Бен Аффлек готується до складного літа, оскільки стосунки зіркової пари на межі краху.

"Останнє, що Бен хоче зробити, це завдати Джен болю. Він, як і раніше, любить і поважає її", — розповідає інсайдер.

За словами джерела, актор хоче спокійно вирішити ситуацію. Так само як було під час його минулого розлучення з колишньої Дженніфер Гарнер.

Втім, поки що подружжя документи на розлучення не подавали. Вони хочуть спочатку узгодити всі нюанси, перш ніж публічно заявити про своє рішення. Відомо, що під час кризи стосунків Джей Ло і Бена, останнього підтримує колишня Дженніфер Гарнер.

Нагадаємо, Бен Аффлек повернувся до своєї алкогольної залежності на тлі проблем у шлюбі. Також він продає спільний маєток з Джей Ло.