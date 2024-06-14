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Бен Аффлек вже готовий розлучитися з Дженніфер Лопес

14 червня 2024 23:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Бен Аффлек вирішив, як закінчить стосунки з Дженніфер Лопес — деталі
Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Американський актор Бен Аффлек готовий закінчити свої стосунки з популярною співачкою Дженніфер Лопес. Вони давно переживають кризу і для нього шлюб вже розвалився.

Про це пише In Touch.

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Бен Аффлек готується до розлучення

Бен Аффлек готується до складного літа, оскільки стосунки зіркової пари на межі краху.

"Останнє, що Бен хоче зробити, це завдати Джен болю. Він, як і раніше, любить і поважає її", — розповідає інсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За словами джерела, актор хоче спокійно вирішити ситуацію.  Так само як було під час його минулого розлучення з колишньої Дженніфер Гарнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Втім, поки що подружжя документи на розлучення не подавали. Вони хочуть спочатку узгодити всі нюанси, перш ніж публічно заявити про своє рішення. Відомо, що під час кризи стосунків Джей Ло і Бена, останнього підтримує колишня Дженніфер Гарнер.

Нагадаємо, Бен Аффлек повернувся до своєї алкогольної залежності на тлі проблем у шлюбі. Також він продає спільний маєток з Джей Ло.

Бен Аффлек
шлюб
закордонні зірки
розлучення
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актори
Дженіфер Лопес

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