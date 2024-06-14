Бен Аффлек решил, как закончит отношения с Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек уже готов расстаться с Дженнифер Лопес
Американский актер Бен Аффлек готов закончить свои отношения с популярной певицей Дженнифер Лопес. Они давно переживают кризис и для него брак уже развалился.
Об этом пишет In Touch.
Бен Аффлек готовится к разводу
Бен Аффлек готовится к сложным летам, поскольку отношения звездной пары на грани краха.
"Последнее, что Бен хочет сделать, это причинить Джен боли. Он по-прежнему любит и уважает ее", — рассказывает инсайдер.
По словам источника, актер хочет спокойно разрешить ситуацию. Так же как было во время его прошедшего развода с бывшей Дженнифер Гарнер.
Впрочем, пока супруги документы на развод не подавали. Они хотят сначала согласовать все нюансы, прежде чем публично заявить о своем решении. Известно, что во время кризиса отношений Джей Ло и Бена последнего поддерживает бывшая Дженнифер Гарнер.
Напомним, Бен Аффлек вернулся в свою алкогольную зависимость на фоне проблем в браке. Также он продает общее имение с Джей Ло.
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