Бен Аффлек решил, как закончит отношения с Дженнифер Лопес.

Актриса Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Американский актер Бен Аффлек готов закончить свои отношения с популярной певицей Дженнифер Лопес. Они давно переживают кризис и для него брак уже развалился.

Об этом пишет In Touch.

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Бен Аффлек готовится к разводу

Бен Аффлек готовится к сложным летам, поскольку отношения звездной пары на грани краха.

"Последнее, что Бен хочет сделать, это причинить Джен боли. Он по-прежнему любит и уважает ее", — рассказывает инсайдер.

По словам источника, актер хочет спокойно разрешить ситуацию. Так же как было во время его прошедшего развода с бывшей Дженнифер Гарнер.

Впрочем, пока супруги документы на развод не подавали. Они хотят сначала согласовать все нюансы, прежде чем публично заявить о своем решении. Известно, что во время кризиса отношений Джей Ло и Бена последнего поддерживает бывшая Дженнифер Гарнер.

Напомним, Бен Аффлек вернулся в свою алкогольную зависимость на фоне проблем в браке. Также он продает общее имение с Джей Ло.