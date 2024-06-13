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Бен Аффлек почав пиячити на тлі проблем з Дженніфер Лопес

13 червня 2024 21:58
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Бен Аффлек знову зловживає алкоголем через проблеми з коханою Дженніфер Лопес — деталі
Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Голлівудський актор Бен Аффлек повернувся до старої шкідливої звички — пристрастився до алкоголю. Він вже неодноразово лікувався в реабілітаційних центрах. Криза в стосунках з американською співачкою Дженніфер Лопес повернула його в минуле.

Про це пише Daily Mail.

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Бен Аффлек знову зловживає алкоголем через кризу в стосунках з Джей Ло

Друзі зірки забили на сполох, адже артист вже мав раніше проблеми з алкоголем та неодноразово лікувався в реабілітаційних центрах.

"Чув, він п'є. У нього всередині повно демонів, він справді проблемна людина", — розповіли вони.

Американський актор Бен Аффлек. Фото: Associated Press
Американський актор Бен Аффлек. Фото: Associated Press

Також його бачили зі скляними очима, які притаманні людям в стані алкогольного сп'яніння.

"Я бачив його зі скляними очима, і це викликає справжнє занепокоєння у всіх, хто піклується про нього", — говорить оточення зірки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тривалий час актор був тверезим, переміг свою залежність. Втім, схоже, знову взявся за старе через невдале кохання.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес живуть окремим життям через складнощі в взаємостосунках. Пара навіть вирішила продати спільний будинок. Також стало відомо, що Бену Аффлеку не подобається в його шлюбі з Джей Ло.

алкоголь
закордонні зірки
Америка
залежність
Дженіфер Лопес
Бен Аффлек
розлучення
відносини
шлюб

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