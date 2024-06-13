Бен Аффлек знову зловживає алкоголем через проблеми з коханою Дженніфер Лопес — деталі

Акторка Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Голлівудський актор Бен Аффлек повернувся до старої шкідливої звички — пристрастився до алкоголю. Він вже неодноразово лікувався в реабілітаційних центрах. Криза в стосунках з американською співачкою Дженніфер Лопес повернула його в минуле.

Про це пише Daily Mail.

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Друзі зірки забили на сполох, адже артист вже мав раніше проблеми з алкоголем та неодноразово лікувався в реабілітаційних центрах.

"Чув, він п'є. У нього всередині повно демонів, він справді проблемна людина", — розповіли вони.

Американський актор Бен Аффлек. Фото: Associated Press

Також його бачили зі скляними очима, які притаманні людям в стані алкогольного сп'яніння.

"Я бачив його зі скляними очима, і це викликає справжнє занепокоєння у всіх, хто піклується про нього", — говорить оточення зірки.

Тривалий час актор був тверезим, переміг свою залежність. Втім, схоже, знову взявся за старе через невдале кохання.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес живуть окремим життям через складнощі в взаємостосунках. Пара навіть вирішила продати спільний будинок. Також стало відомо, що Бену Аффлеку не подобається в його шлюбі з Джей Ло.