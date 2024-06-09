Джей Ло і Бен Аффлек продають продають спільний будинок у Беверлі-Хіллз — фото

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Зіркове подружжя Дженніфер Лопес і Бен Аффлек найняло рієлтора, щоб продати свій особняк у Беверлі-Гіллз вартістю 60 мільйонів доларів, який вони придбали минулого року. За інсайдерською інформацією їхній родич показував будинок близько 2 тижнів, але ще не знайшов покупця.

Про це пише Daily Mail.

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За інформацією інсайдерів, Лопес вже шукає новий будинок, в той час як Аффлек продовжує жити в будинку в Брентвуді, який орендує за 100 тисяч доларів на місяць, поруч зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

Фотографії їх спільного особняка у Беверлі-Гіллз вартістю 60 мільйонів доларів були завантажені на сайт нерухомості Zillow.com.

Особняк Дженніфер Лопес та Бена Аффлека у Беверлі-Хіллз. Фото: Zillow.com.

Особняк має 17 кімнат і територію у 10 тис. квадратних метрів. На території маєтку є гостьовий будинок, а також будинок для доглядача, а також є гараж на 15 автомобілів і парковка на 80 місць.

Особняк Дженніфер Лопес та Бена Аффлека у Беверлі-Гіллз. Фото: Zillow.com.

Новий власник зможе також скористатися відкритим спортивним комплексом з баскетбольним полем, піклболом, тренажерним залом, боксерським рингом і баром, а також величезним басейном.

Нагадаємо, зіркове подружжя нещодавно разом відвідало важливий захід. Також Джей Ло скасовувала свій тур через поганий продаж квитків.