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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продають спільний особняк на тлі чуток про розлучення

9 червня 2024 11:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джей Ло і Бен Аффлек продають продають спільний будинок у Беверлі-Хіллз — фото
Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Зіркове подружжя Дженніфер Лопес і Бен Аффлек найняло рієлтора, щоб продати свій особняк у Беверлі-Гіллз вартістю 60 мільйонів доларів, який вони придбали минулого року. За інсайдерською інформацією їхній родич показував будинок близько 2 тижнів, але ще не знайшов покупця.

Про це пише Daily Mail.

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За інформацією інсайдерів, Лопес вже шукає новий будинок, в той час як Аффлек продовжує жити в будинку в Брентвуді, який орендує за 100 тисяч доларів на місяць, поруч зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

Фотографії їх спільного особняка у Беверлі-Гіллз вартістю 60 мільйонів доларів були завантажені на сайт нерухомості Zillow.com.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продають спільний особняк на тлі чуток про розлучення - фото 1
Особняк Дженніфер Лопес та Бена Аффлека у Беверлі-Хіллз. Фото: Zillow.com.

Особняк має 17 кімнат і територію у 10 тис. квадратних метрів. На території маєтку є гостьовий будинок, а також будинок для доглядача, а також є гараж на 15 автомобілів і парковка на 80 місць.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продають спільний особняк на тлі чуток про розлучення - фото 2
Особняк Дженніфер Лопес та Бена Аффлека у Беверлі-Гіллз. Фото: Zillow.com.

Новий власник зможе також скористатися відкритим спортивним комплексом з баскетбольним полем, піклболом, тренажерним залом, боксерським рингом і баром, а також величезним басейном.

Нагадаємо, зіркове подружжя нещодавно разом відвідало важливий захід. Також Джей Ло скасовувала свій тур через поганий продаж квитків. 

Бен Аффлек
нерухомість
продаж
закордонні зірки
розлучення
Дженіфер Еністон
особняк

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