Джей Ло і Бен Аффлек продають продають спільний будинок у Беверлі-Хіллз — фото

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продають спільний особняк на тлі чуток про розлучення
Зіркове подружжя Дженніфер Лопес і Бен Аффлек найняло рієлтора, щоб продати свій особняк у Беверлі-Гіллз вартістю 60 мільйонів доларів, який вони придбали минулого року. За інсайдерською інформацією їхній родич показував будинок близько 2 тижнів, але ще не знайшов покупця.
Про це пише Daily Mail.
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За інформацією інсайдерів, Лопес вже шукає новий будинок, в той час як Аффлек продовжує жити в будинку в Брентвуді, який орендує за 100 тисяч доларів на місяць, поруч зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.
Фотографії їх спільного особняка у Беверлі-Гіллз вартістю 60 мільйонів доларів були завантажені на сайт нерухомості Zillow.com.
Особняк має 17 кімнат і територію у 10 тис. квадратних метрів. На території маєтку є гостьовий будинок, а також будинок для доглядача, а також є гараж на 15 автомобілів і парковка на 80 місць.
Новий власник зможе також скористатися відкритим спортивним комплексом з баскетбольним полем, піклболом, тренажерним залом, боксерським рингом і баром, а також величезним басейном.
Нагадаємо, зіркове подружжя нещодавно разом відвідало важливий захід. Також Джей Ло скасовувала свій тур через поганий продаж квитків.
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