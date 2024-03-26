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Зірка Малефісенти кардинально змінила імідж

26 березня 2024 12:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірка Малефісенти кардинально змінила імідж
Акторка Ель Феннінг. Фото: instagram.com/ellefanning/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Ель Феннінг попрощалася зі своїми довгими світлими пасмами, упевнено дебютувавши з новою яскравою стрижкою боб. 25-річна актриса дозволила знаменитому перукарю Дженді Алкорн підстригти її

Зірка фільму "Малефісента" показалася на селфі в Instagram.

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Номінантка "Еммі" позувала у своїй вітальні в крихітній білій майці та смугастих штанах. Ель дала зрозуміти своїм 6,3 мільйонам підписників, що вона задоволена зовнішністю, оскільки вона назвала Алкорна "майстром зачіски" за те, що вона правильно підстригалася.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elle Fanning (@ellefanning)

Після оприлюднення вона заявила, що збирається на "шопінг", щоб відсвяткувати свою нову зачіску. У серпні прокотилася новина про те, що її сатиричний серіал The Great був скасований після трьох сезонів. За роль імператриці Катерини II у фільмі про Катерину Велику вона отримала три номінації на "Золотий глобус", а також одну на "Еммі".

Серіал, прем’єра якого відбулася у 2020 році, розгортається у 18 столітті, а Ніколас Холт зіграв її чоловіка Петра III, царя Росії. У грудні вона дебютувала на Бродвеї в похмурій комічній сімейній драмі Appropriate разом з Наталі Голд, Алісою Емілі Марвін, Сарою Полсон і Корі Столлом. Історія розповідає про Лафайєтів, коли вони повертаються до будинку свого покійного патріарха в Арканзасі, щоб розібратися з залишками його маєтку.

Нагадаємо, Бен Аффлек змінив образ. А дочка Бена Аффлека перефорбувалася у рожевий колір.

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