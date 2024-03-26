Зірка Малефісенти кардинально змінила імідж

Акторка Ель Феннінг. Фото: instagram.com/ellefanning/

Акторка Ель Феннінг попрощалася зі своїми довгими світлими пасмами, упевнено дебютувавши з новою яскравою стрижкою боб. 25-річна актриса дозволила знаменитому перукарю Дженді Алкорн підстригти її

Зірка фільму "Малефісента" показалася на селфі в Instagram.

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Номінантка "Еммі" позувала у своїй вітальні в крихітній білій майці та смугастих штанах. Ель дала зрозуміти своїм 6,3 мільйонам підписників, що вона задоволена зовнішністю, оскільки вона назвала Алкорна "майстром зачіски" за те, що вона правильно підстригалася.

Після оприлюднення вона заявила, що збирається на "шопінг", щоб відсвяткувати свою нову зачіску. У серпні прокотилася новина про те, що її сатиричний серіал The Great був скасований після трьох сезонів. За роль імператриці Катерини II у фільмі про Катерину Велику вона отримала три номінації на "Золотий глобус", а також одну на "Еммі".

Серіал, прем’єра якого відбулася у 2020 році, розгортається у 18 столітті, а Ніколас Холт зіграв її чоловіка Петра III, царя Росії. У грудні вона дебютувала на Бродвеї в похмурій комічній сімейній драмі Appropriate разом з Наталі Голд, Алісою Емілі Марвін, Сарою Полсон і Корі Столлом. Історія розповідає про Лафайєтів, коли вони повертаються до будинку свого покійного патріарха в Арканзасі, щоб розібратися з залишками його маєтку.

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