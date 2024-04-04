"Бэтмен" Кристиан Бэйл сменил имидж - фото

"Бэтмен" Кристиан Бэйл ошеломил неожиданной сменой имиджа
Актер Кристиан Бэйл сменил имидж. Звезда "Бэтмена" побрил голову и засветился во время семейного выхода.
Об этом пишет Daily Mail.
Кристиан Бэйл лишился длинной шевелюры
50-летний актер продемонстрировал свою лысину, когда вышел в Вест-Виллидж в Нью-Йорке с супругой Сиби Блажич. Актер "Американского психопата" был одет в синие брюки, черную толстовку и куртку в тон. Сиби также была одета в синие джинсы и черную пуховую куртку с шарфом Chanel.
Новый образ Бейла предназначен для нового фильма о Франкенштейне. Он впервые был вовлечен в проект еще в августе, когда режиссер Мэгги Джилленхол снимала свой второй полнометражный фильм после своего дебютного фильма "Потерянная дочь", получившего признание критиков. Актер сыграет Франкенштейна вместе с Джесси Бакли, Аннет Беннинг, Пенелопой Крус и супругом Джилленхол Питером Сарсгаардом.
Считается, что производство начнется в ближайшее время.
"Я должен побрить голову на следующей неделе для фильма. Я буду работать с великолепной Мэгги Джилленхол, Джесси Бакли и многими талантливыми актерами", — сказал недавно Бэйл.
Актеру не чужда тщательная подготовка, он похудел, чтобы сыграть Тревора Резника в фильме "Машинист" 2004 года.
Ему также пришлось снова набрать весь этот вес, чтобы сняться в фильме "Бэтмен: Начало" 2005 года, а также он похудел, чтобы сыграть Дики Эклунд в фильме "Боец" 2010 года.
Недавно Бэйл дал свой голос английской версии японского мультфильма "Мальчик и цапля". Он также сыграет главную роль в фильме "Церковь опасной жизни", основанном на реальной истории Джона Ли Бишопа, пастора церкви, продавшего наркотики мексиканскому картелю. В конце концов, его поймали на границе в 2017 году и признали виновным, приговорив к пяти годам заключения в 2018 году, хотя он отсидел только три и был освобожден в 2021 году.
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