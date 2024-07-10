Кейт Міддлтон засмучена через суперечку з принцом Вільямом — деталі

Кейт Міддлтон серйозно посварилась з принцом Вільямом через їхнього сина
Кейт Міддлтон засмутилася після суперечки з принцом Вільямом. Вона має іншу думку щодо освіти для їхнього сина, аніж її чоловік.
Про це пише The Mirror.
Кейт Міддлтон засмучена через суперечку з принцом Вільямом
Майбутній монарх бажає, що його первісток також навчався в Ітонському коледжі, який свого часу відвідували і Вільям, і його менший брат Гаррі. У той час це було унікально, адже вони перші. хто порушили сімейні традиції. Король Чарльз ІІІ та його предки відвідували школу-інтернат Ґордонстоун, однак там правила життя були значно суворіші.
Однак онкохвора принцеса не розділяє бажання чоловіка. Вона не хоче відправляти Джорджа в школу-інтернат для хлопчиків. Тому що вона сама навчалась в подібному закладі, і там над нею дуже знущались.
"Для Кейт нестерпна думка про те, що Джордж може пройти через те, що довелося пережити їй самій. Саме тому вона страждає", — розповів інсайдер.
Кейт та Вільям годинами сперечались на цю тему, і невідомо, що вирішили.
Кейт Міддлтон свого часу вчилась у школі-інтернаті для дівчат Даун Хаус у графстві Беркшир. Через постійний булінг вона перевелась в інший заклад, а потім вступила до державного Коледжу Мальборо у графстві Вілтшир. Саме такої долі вона бажає і для свого сина Джорджа.
Натомість, як відомо, принц Вільям навчався в Ітоні в 1995 році і закінчив у 2000 році. Це коштувало 53 398 фунтів стерлінгів на рік королівській сім'ї.
Нагадаємо, принц Гаррі відреагував на хейт навколо його спортивного "Оскара". Також принц Вільям приголомшив американців харизматичною промовою.
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