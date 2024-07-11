Родители Кейт Миддлтон посетили теннисный турнир Уимблдон без нее - детали

Без Кейт Миддлтон — мама онкобольной принцессы развлеклась на турнире Уимблдон
Ходили слухи, что принцесса Кейт появится на любимом теннисном турнире Уимблдон, однако на нем побывали только ее родители. Кэрол и Майкл хорошо провели время.
Об этом пишет Page Six.
Родители Кейт Миддлтон посетили теннисный турнир Уимблдон
Мама и отец принцессы Уэльской Кейт уже второй раз посетили Всеанглийский турнир по теннису и крокету в Лондоне. Кэрол на этот раз надела бледно-зеленое платье от Me+Em с цветочным принтом.
Дополнила образ элегантным серым пиджаком в клетку и острыми коричневыми туфлями на каблуке. Также прихватила трендовую соломенную сумку и надела бриллиантовые серьги.
Блейзер мамы Кейт Миддлтон стоит 295 фунтов стерлингов (около 15 тысяч гривен), а платье — 545 долларов (более 20 тысяч гривен).
Отец же принцессы был скромнее — темные брюки, светлый пиджак и голубая рубашка.
Каждый год Кейт Миддлтон вручала трофеи чемпионам турнира, ведь она является патроном All England Club с 2016. Однако, в этом году неизвестно, увидят ли ее поклонники. Напомним, что принцесса Кейт сильно поругалась со своим мужем принцем Уильямом.
Читайте Новини.LIVE!