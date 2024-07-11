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Без Кейт Миддлтон — мама онкобольной принцессы развлеклась на турнире Уимблдон

11 июля 2024 12:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Родители Кейт Миддлтон посетили теннисный турнир Уимблдон без нее - детали
Кэрол и Майл Миддлтон на турнире Уимблдон. Фото: WireImage
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Ходили слухи, что принцесса Кейт появится на любимом теннисном турнире Уимблдон, однако на нем побывали только ее родители. Кэрол и Майкл хорошо провели время.

Об этом пишет Page Six.

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Родители Кейт Миддлтон посетили теннисный турнир Уимблдон

Мама и отец принцессы Уэльской Кейт уже второй раз посетили Всеанглийский турнир по теннису и крокету в Лондоне. Кэрол на этот раз надела бледно-зеленое платье от Me+Em с цветочным принтом.

Родители Кейт Миддлтон посетили Уимблдон без нее. Фото: WireImage
Родители Кейт Миддлтон посетили Уимблдон без нее. Фото: WireImage

Дополнила образ элегантным серым пиджаком в клетку и острыми коричневыми туфлями на каблуке. Также прихватила трендовую соломенную сумку и надела бриллиантовые серьги.

Блейзер мамы Кейт Миддлтон стоит 295 фунтов стерлингов (около 15 тысяч гривен), а платье — 545 долларов (более 20 тысяч гривен).

Отец же принцессы был скромнее — темные брюки, светлый пиджак и голубая рубашка.

Каждый год Кейт Миддлтон вручала трофеи чемпионам турнира, ведь она является патроном All England Club с 2016. Однако, в этом году неизвестно, увидят ли ее поклонники. Напомним, что принцесса Кейт сильно поругалась со своим мужем принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон принц Уильям королевская семья Великобритания онкология

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