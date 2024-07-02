Стало відомо, який захід відвідає Кейт Міддлтон — деталі

Кейт Міддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Кейт Міддлтон може відвідати публічний захід вдруге за пів року. Журналісти допускають, що вона приїде на тенісний турнір Вімблдон-2024.

Про це пише Harperʼs Bazaar.

Читайте також:

Кейт Міддлтон може відвідати улюблений тенісний турнір

Тенісний турнір Вімблдон-2024 вже розпочався і на трибунах вже бачили кількох британських зірок. Однак, всі очікують на появу Кейт Міддлтон. Адже вона постійний учасник цього заходу.

Кейт Міддлтон на турнірі Вімблдон-2023. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Окрім того, вона патрон Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету з 2016 року. Щорічно вона публічно виступала на заході, як триватиме цьогоріч до 14 липня. Тому організатори мають надію її побачити.

"Ми сподіваємося, що принцеса Уельська зможе вручити трофеї як патрон клубу, але її здоров’я та одужання є пріоритетом", — сказала The Telegraph Деббі Джеванс, голова All England Club.

Кейт Міддлтон може відвідати Вімблдон-2024. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Востаннє принцеса з'явилась на публіці під час параду Trooping the Colour у Лондоні 15 червня 2024. Це була перша її поява з минулого Різдва. Адже Кейт захворіла на рак та повністю присвятила себе одужанню.

Кейт Міддлтон грає на турнірі Вімблдон-2023. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям не готові примиритися з Гаррі та невісткою. Також принц Гаррі знову втрапив у скандал. Цього разу через "незаслужену" нагороду.