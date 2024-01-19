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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ розповіли про співпрацю з родиною Гринкевичів-корупціонерів

19 січня 2024 18:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ розповіли про співпрацю з родиною Гринкевичів-корупціонерів
Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: менеджмент гурту
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ співпрацював з благодійним фондом родини Гринкевичів, яку підозрюють у корупційних схемах з грошима ЗСУ. Музиканти пояснили, в якому форматі відбувалась їхня взаємодія.

Про це пише телеграм-канал "Культурна Прачечна".

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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ прозоро збирали кошти разом із фондом Гринкевичів

Український гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ співпрацював на початку 2023 року з благодійним фондом HOPE UA. Він належить родині Гринкевичів, яких звинувачують у розкраданні грошей української армії.

Гурт прокоментував свою взаємодію з ними. З квітня минулого року Сергій Танчинець не є амбасадором фонду і всі їхні спільні збирання коштів проходили максимально вдало. Музиканти контролювали всі гроші, зібрані на благодійність, і публікували звіти закупівлі.

"Фонд запропонував співпрацю. Ми, звісно, погодилися разом проводити деякі проєкти, закриваючи потреби 50/50, бо запитів на той час було надзвичайно багато, самостійно покрити всі ми не могли фізично. До співпраці з фондом ми не були знайомі з Гринкевичами. Ні, звісно, у нас не було ніяких підозр щодо "відмивання коштів", бо абсолютно усі наші спільні проєкти були реалізовані. Співпраця припинилася через розділення напрямків. Ми більше займались закупівлею дронів та автомобілів від гурту на фронт, а фонд обрав гуманітарний напрям та допомогу ВПО", — прокоментували свою діяльність музиканти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HOPE UA (@h0pe.ua)

Також гурт додав, що їхня співпраця була недовгою. Від початку повномасштабного вторгнення вони допомогли ЗСУ на суму понад 50 мільйонів гривень, а відсоток фонду Гринкевичів у цій справі дуже маленький.

"Наша позиція чітка: корупція та збагачення на війні — ницо у будь-які часи за будь-яких обставин і вимагає суворого покарання", — прокоментувала піар-менеджер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Юліана Корецька.

Раніше гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ відкрив збір на пів мільйона гривень на честь свого 25-річчя.

Також Сергій Притула заявив, що не буде більше співпрацювати із Сонею Морозюк.

ЗСУ
корупція
благодійність
українські зірки
гурт "Без обмежень"
Ігор Гринкевич
Соня Морозюк

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