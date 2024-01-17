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Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ відкрив збір на пів мільйона гривень на честь свого 25-річчя

17 січня 2024 14:12
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ відкрили збір на пів мільйона гривень на честь свого 25-річчя
Соліст гурту Сергій Танчинець. Фото: менеджмент гурту
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вперше поділився унікальними архівними кадрами до свого 25-річчя. Музиканти оголосили збір на 25 FPV-дронів.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ для ЗСУ 50 мільйонів гривень

Завдяки донатам більше 100 та 300 гривень у фанів є можливість виграти брендовану продукцію з автографом та навіть особисту зустріч з гуртом.

 

"Сьогодні БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 25 років! З цієї нагоди, ми оголошуємо свій перший святковий збір на FPV-дрони для ЗСУ. 25 РОКІВ = 25 FPV-ДРОНІВ. Єдине наше бажання у цей день — таке ж, що і в абсолютно усіх українців. Перемога!", — коментує допис гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Гурт поділився ексклюзивними кадрами зі своїх перших концертів на початку 2000-их, ранніми відеокліпами та вирізками з участі у різних талант-шоу у своєму ексклюзивному відео до 25-річчя.

З початку повномасштабного вторгнення гурт надав допомоги ЗСУ на суму близько 50-ти мільйонів гривень.

Нагадаємо, Оля Полякова у день народження презентує україномовний альбом золотих хітів.

Раніше Періс Гілтон кумедними світлинами привітала сина з днем народження.

День народження
українські зірки
дрони
гурт "Без обмежень"

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