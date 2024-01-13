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Сергій Притула заявив, що не буде більше співпрацювати з Сонею Морозюк

13 січня 2024 16:29
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Сергій Притула заявив, що не буде більше співпрацювати з Сонею Морозюк
Соня Морозюк та Сергій Притула. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Волонтер Сергій Притула висловив свою думку щодо корупційного скандалу з художницею Сонею Морозюк. Його благодійний фонд планував спільний проєкт з нею, проте це рішення скасоване.

Про це активіст розповів у подкасті з Антоном Тимошенком.

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Сергій Притула не планує співпрацю з Сонею Морозюк

Художницю Соню Морозюк суспільство звинувачує у причетності до корупційного злочину. Вона — майбутня невістка родини Гринкевичів, яких звинувачують у розкраданні грошей для ЗСУ.

Після скандального вибуху Притулу почали "закидувати" запитаннями щодо його позиції про Соню Морозюк. Він мав спільний проєкт з нею для благодійного фонду і також розмістив світлини з дівчиною у фотоблозі.

Екстелеведучий не хотів коментувати ситуацію, коли скандал набрав найбільший обертів, проте нарешті висловив свою позицію. 

"У нас була історія. Соня Морозюк прийшла до нас, дала мені футболку, на якій було написано фразу "Цей день настав". Це фраза, яка зі мною асоціюється. І наші на фонді домовилися, що вона зробить нам дизайн на мерч, який ми потім мали випускати. І вона, власне, розробила цей дизайн", — розповів Притула.

Соня Морозюк та Сергій Притула. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/
 Соня Морозюк та Сергій Притула. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Волонтер у той момент знав Соню лише, як художницю і не дізнавався про її особисте життя. Коли стало відомо про корупційні схеми Гринкевичів і її можливу причетність, Сергій вирішив, що не буде ніякої співпраці.

"У нас є фотка, бо на той момент ми домовлялися, щоб зробити мерч. Вона не прийшла з плакатом: "Мій наречений і його тато — корупціонери й хабарники, і кинули Міністерство оборони на тендерах". Це прийшла на той момент відома художниця, яка робила мурали. Зрозуміло, що зараз питання співпраці з нею взагалі не стоїть", — запевнив Притула.

Раніше Соня Морозюк прокоментувала розслідування ДБР щодо її двох квартир.

Також Єфросиніна прокоментувала скандал з сім‘єю Гринкевичів.

скандал
корупція
Сергій Притула
благодійність
українські зірки
Соня Морозюк

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