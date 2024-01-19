БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ рассказали о сотрудничестве с семьей Гринкевичей-коррупционеров

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Фото: менеджмент группы

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ сотрудничала с благотворительным фондом семьи Гринкевичей, подозреваемой в коррупционных схемах с деньгами ЗСУ. Музыканты объяснили, в каком формате происходило их взаимодействие.

Об этом пишет телеграмм-канал "Культурная Прачечная".

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Украинская группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ сотрудничала в начале 2023 года с благотворительным фондом "HOPE UA". Он принадлежит семье Гринкевичей, обвиняемых в хищении денег украинской армии.

Группа прокомментировала свое взаимодействие с ними. С апреля прошлого года Сергей Танчинец не является послом фонда и все их совместные сборы средств проходили максимально удачно. Музыканты контролировали все деньги, собранные на благотворительность, и публиковать отчеты по закупке.

"Фонд предложил сотрудничество. Мы, конечно, согласились вместе проводить некоторые проекты, закрывая потребности 50/50, потому что запросов в то время было чрезвычайно много, самостоятельно покрыть все мы не могли физически. До сотрудничества с фондом мы не были знакомы с Гринкевичами. Нет, конечно у нас не было никаких подозрений относительно "отмывания средств", так как абсолютно все наши совместные проекты были реализованы. Сотрудничество прекратилось из-за разделения направлений. Мы больше занимались закупкой дронов и автомобилей от группы на фронт, а фонд избрал гуманитарное направление и помощь ВПО", — прокомментировали свою деятельность музыканты.

Также группа добавила, что их сотрудничество было недолгим. С начала полномасштабного вторжения они помогли ЗСУ на сумму более 50 миллионов гривен, а процент фонда Гринкевичей по этому делу очень мал.

"Наша позиция четкая: коррупция и обогащение на войне — ужасно в любое время при любых обстоятельствах и требует строгого наказания", — прокомментировала пиар-менеджер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Юлиана Корецкая.

Ранее группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ открыла сбор на полмиллиона гривен в честь своего 25-летия.

Также Сергей Притула заявил, что не будет больше сотрудничать с Соней Морозюк.