Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Без Потапа — зваблива Настя Каменських фліртувала з оголеним парубком arrow

Без Потапа — зваблива Настя Каменських фліртувала з оголеним парубком

10 квітня 2024 23:04
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Настя Каменських фліртувала з оголеним Ostrovskyi у кліпі "Moloko" — відео
Українська співачка Настя Каменських і артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка NK, більш відома, як Настя Каменських, з'явилась в тизері кліпу не зі своїм чоловіком Потапом. Вона фліртувала з молодим співаком Ostrovskyi.

Відео виклали в Instagram.

Читайте також:

Настя Каменських фліртувала з оголеним Ostrovskyi 

Співачка NK випустила тизер своєї нової пісні Moloko. У кліпі знявся спокусливий український співак Ostrovskyi. Він вже за звичкою оголив свій торс.

NK, яка одружена з репером Потапом, вкотре не коментує плітки про своє розлучення. Втім, у творчій роботі відчувається її внутрішня свобода, яка виразилась у творчості.

Українська співачка Настя Каменських і артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських і артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux

Стилісти підібрали для зірки яскравий зелений комплект із сукні й топа. На грудях був глибокий виріз. У соцмережах давно пліткували про ймовірну колаборацію Насті Каменських з Ostrovskyi й нарешті прихильники зірок дочекались.

Українська співачка Настя Каменських і артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux
Українська співачка Настя Каменських і артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux

Також артисти були помічені разом у Києві під час зйомок. Ймовірно над відео, яке вже незабаром вийде, працювали саме українські кліпмейкери.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських задонатила 1 млн гривень на ЗСУ зі своїх концертів. Також її чоловік репер Потап потрапив у скандал через виступ у клубі для росіян.

Потап
Настя Каменських
кліпи
відносини
Кохання
українські зірки
плітки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен