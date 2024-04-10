Настя Каменських фліртувала з оголеним Ostrovskyi у кліпі "Moloko" — відео

Без Потапа — зваблива Настя Каменських фліртувала з оголеним парубком
Українська співачка NK, більш відома, як Настя Каменських, з'явилась в тизері кліпу не зі своїм чоловіком Потапом. Вона фліртувала з молодим співаком Ostrovskyi.
Відео виклали в Instagram.
Настя Каменських фліртувала з оголеним Ostrovskyi
Співачка NK випустила тизер своєї нової пісні Moloko. У кліпі знявся спокусливий український співак Ostrovskyi. Він вже за звичкою оголив свій торс.
NK, яка одружена з репером Потапом, вкотре не коментує плітки про своє розлучення. Втім, у творчій роботі відчувається її внутрішня свобода, яка виразилась у творчості.
Стилісти підібрали для зірки яскравий зелений комплект із сукні й топа. На грудях був глибокий виріз. У соцмережах давно пліткували про ймовірну колаборацію Насті Каменських з Ostrovskyi й нарешті прихильники зірок дочекались.
Також артисти були помічені разом у Києві під час зйомок. Ймовірно над відео, яке вже незабаром вийде, працювали саме українські кліпмейкери.
Нагадаємо, співачка Настя Каменських задонатила 1 млн гривень на ЗСУ зі своїх концертів. Також її чоловік репер Потап потрапив у скандал через виступ у клубі для росіян.
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