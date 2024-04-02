Настя Каменських зібрала мільйон гривень для ЗСУ

Співачка Настя Каменських. Фото: менеджмент співачки

Співачка Настя Каменських зібрала більше мільйона гривень для ЗСУ в турі "Я — Україна". Окрім донатів з кожного квитка, на концертах були організовані аукціони, всі кошти з яких пішли на благодійність.

Про це стало відомо з соціальних мереж Каменських.

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Загалом, завдяки всеукраїнському туру та першому великому сольному концерту в Києві, артистка змогла передати на потреби ЗСУ більше мільйона гривень та дві тонни гуманітарної допомоги.

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/

Друга частина туру відбувалась у прифронтових містах. На кожен концерт туру були запрошені військові медики. Також у Кривому Розі та Кам'янці на концерт завітали підопічні центру підтримки біженців "Я — Маріуполь". У Вінниці продали прапор, що був підписаний хлопцями з спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "АРТАН". А у Полтаві футболку Андрі́я Пятова — українського футболіста, багаторічного воротаря донецького "Шахтаря" та лімітовані картини від талановитого українського митця Дмитра Кришовського, роботи якого зберігаються в приватних колекціях Бельгії, Франції, Англії та США.

За кошти, які було зібрано на концертах першої частини туру "Я — Україна", було придбано три автомобілі, які зараз на передовій допомагають захисникам боротися з ворогом.

Нагадаємо, Настя Каменських представила ніжний трек. А раніше Настя Каменських завітала на червону доріжку з коханим Меган Фокс.