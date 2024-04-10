Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Без Потапа — обольстительная Настя Каменских флиртовала с обнаженным парнем arrow

Без Потапа — обольстительная Настя Каменских флиртовала с обнаженным парнем

10 апреля 2024 23:04
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Настя Каменских флиртовала с обнаженным Ostrovskyi в клипе "Moloko" - видео
Украинская певица Настя Каменских и артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица NK, более известная, как Настя Каменских, появилась в тизере клипа не со своим мужем Потапом. Она флиртовала с молодым певцом Ostrovskyi.

Видео выложили в Instagram.

Читайте также:

Настя Каменских флиртовала с обнаженным Ostrovskyi

Певица NK выпустила тизер своей новой песни "Moloko". В клипе снялся соблазнительный украинский певец Ostrovskyi. Он уже по привычке обнажил свой торс.

NK, которая замужем за рэпером Потапом, в очередной раз не комментирует сплетни о своем разводе. Впрочем, в творческой работе ощущается ее внутренняя свобода, выразившаяся в творчестве.

Украинская певица Настя Каменских и артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских и артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux

Стилисты подобрали для звезды яркий зеленый  костюм, который состоял с юбки и топа. На груди был глубокий вырез. В соцсетях давно сплетничали о вероятной коллаборации Насти Каменских из Ostrovskyi и наконец поклонники звезд дождались.

Украинская певица Настя Каменских и артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских и артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux

Также артисты были замечены вместе в Киеве во время съемок. Вероятно, над видео, которое уже выйдет, работали именно украинские клипмейкеры.

Напомним, певица Настя Каменских задонатила 1 млн. гривен на ВСУ со своих концертов. Также ее муж рэпер Потап попал в скандал из-за выступления в клубе для россиян.

Потап
Настя Каменских
клипы
отношения
Любовь
украинские звезды
сплетни

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый