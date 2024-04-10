Настя Каменских флиртовала с обнаженным Ostrovskyi в клипе "Moloko" - видео

Украинская певица Настя Каменских и артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux

Украинская певица NK, более известная, как Настя Каменских, появилась в тизере клипа не со своим мужем Потапом. Она флиртовала с молодым певцом Ostrovskyi.

Видео выложили в Instagram.

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Певица NK выпустила тизер своей новой песни "Moloko". В клипе снялся соблазнительный украинский певец Ostrovskyi. Он уже по привычке обнажил свой торс.

NK, которая замужем за рэпером Потапом, в очередной раз не комментирует сплетни о своем разводе. Впрочем, в творческой работе ощущается ее внутренняя свобода, выразившаяся в творчестве.

Украинская певица Настя Каменских и артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux

Стилисты подобрали для звезды яркий зеленый костюм, который состоял с юбки и топа. На груди был глубокий вырез. В соцсетях давно сплетничали о вероятной коллаборации Насти Каменских из Ostrovskyi и наконец поклонники звезд дождались.

Украинская певица Настя Каменских и артист Ostrovskyi. Фото: instagram/kamenskux

Также артисты были замечены вместе в Киеве во время съемок. Вероятно, над видео, которое уже выйдет, работали именно украинские клипмейкеры.

Напомним, певица Настя Каменских задонатила 1 млн. гривен на ВСУ со своих концертов. Также ее муж рэпер Потап попал в скандал из-за выступления в клубе для россиян.