Потап розважав росіян у Німеччині — подробиці скандалу

Репер Олексій Потапенко. Фото: Instagram/realpotap

Відомий музичний продюсер та репер Олексій Потапенко (Потап), який втік у розпал повномасштабного вторгнення РФ за кордон, таки виступив у проросійському клубі в Німеччині. Дружина артиста Настя Каменських не стала брати участь у концерті та на сцені її замінила інша співачка.

Про це повідомляє портал "МУЗВАР".

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Після скандалу з афішею концерту, на якій Потап був заявлений як артист "російського ретро", репер виступив у німецькому місті Філлінген-Швеннінген.

Розважав глядачів репер разом учасником гурту MOZGI Dred та невідомою співачкою Дарʼєю Шевченко, яка "замінила" на сцені дружину Потапа Настю Каменських. Артисти виконували російськомовні хіти репертуару Потап и Настя, Время и Стекло та MOZGI.

Цікаво, що Потап опублікував на своїй сторінці Instagram кадр з виступу, на якому він співає саме україномовний хіт.

"Відбулося все це дійство під соусом "Ukrainian/Russian Party". Тобто, досі створювати спільний культурний простір для артиста — ок. Це в принципі все, що вам треба знати про Потапа він же Ротар. Всі жіночі партії виконувала нікому невідома Дарʼя Шевченко родом з Дніпра. Як бачимо, час потрохи розставляє все на свої місця. І кожен остаточно обирає, до якого берега йому припливти", — йдеться у повідомленні.

Клуб у якому виступав репер — полюбляють росіяни. Заклад влаштовує для них спеціальні тематичні вечірки.

Проросійський клуб, у якому давав концерт Потап. Фото: instagram.com/kingzclub.schwenningen/

Потап організував у Німеччині декілька своїх виступів і 13 квітня він виступатиме у місті Білефельд.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Потап відреагував на новину про свою смерть. Також ми розповідали, що репер прокоментував афішу свого концерту, в якому його назвали російським ретровиконавцем.