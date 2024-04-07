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Скандал з афішою не зупинив — Потап таки влаштував "російське ретро" в Німеччині

7 квітня 2024 16:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Потап розважав росіян у Німеччині — подробиці скандалу
Репер Олексій Потапенко. Фото: Instagram/realpotap
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий музичний продюсер та репер Олексій Потапенко (Потап), який втік у розпал повномасштабного вторгнення РФ за кордон, таки виступив у проросійському клубі в Німеччині. Дружина артиста Настя Каменських не стала брати участь у концерті та на сцені її замінила інша співачка.

Про це повідомляє портал "МУЗВАР".

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Після скандалу з афішею концерту, на якій Потап був заявлений як артист "російського ретро", репер виступив у німецькому місті Філлінген-Швеннінген.

Розважав глядачів репер разом учасником гурту MOZGI Dred та невідомою співачкою Дарʼєю Шевченко, яка "замінила" на сцені дружину Потапа Настю Каменських. Артисти виконували російськомовні хіти репертуару Потап и Настя, Время и Стекло та MOZGI.

Цікаво, що Потап опублікував на своїй сторінці Instagram кадр з виступу, на якому він співає саме україномовний хіт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POTAP (@realpotap)

"Відбулося все це дійство під соусом "Ukrainian/Russian Party". Тобто, досі створювати спільний культурний простір для артиста — ок. Це в принципі все, що вам треба знати про Потапа він же Ротар. Всі жіночі партії виконувала нікому невідома Дарʼя Шевченко родом з Дніпра. Як бачимо, час потрохи розставляє все на свої місця. І кожен остаточно обирає, до якого берега йому припливти", — йдеться у повідомленні.

Клуб у якому виступав репер — полюбляють росіяни. Заклад влаштовує для них спеціальні тематичні вечірки.

Потап розважає росіян
Проросійський клуб, у якому давав концерт Потап. Фото: instagram.com/kingzclub.schwenningen/

Потап організував у Німеччині декілька своїх виступів і 13 квітня він виступатиме у місті Білефельд. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Потап відреагував на новину про свою смерть. Також ми розповідали, що репер прокоментував афішу свого концерту, в якому його назвали російським ретровиконавцем.

Німеччина
скандал
Потап
концерт
музика
Настя Каменських
росіяни
українські зірки

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