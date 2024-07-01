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Б'янку Цензорі помітили у вульгарному комбінезоні разом з неповнолітньою донькою Веста

1 липня 2024 22:10
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Б'янка Цензорі прогулялась Японією у відвертому образі — фото
Світська левиця та дизайнерка Б'янка Цензорі і донька її чоловіка Норт Вест. Фото: LS / SplashNews.com
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Дружина американського репера Каньє Веста продовжує відверто вдягатися. Папараці помітили її з падчеркою Норт у продуктовому магазині.

Про це пише Page Six.

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Дружина Каньє Веста прогулялась з його донькою Норт

Молода дизайнерка Б'янка Цензорі прогулялась разом з падчеркою Норт у продуктовий магазин в Японії. 

Донька Каньє Веста Норт у магазині. Фото: LS / SplashNews.com
Донька Каньє Веста Норт у магазині. Фото: LS / SplashNews.com

Їх сфотографували в FamilyMart із деякими смаколиками, зокрема великою пляшкою води та кількома закусками.

Б'янка Цензорі в Японії. Фото: LS / SplashNews.com
Б'янка Цензорі в Японії. Фото: LS / SplashNews.com

Б'янка вже за традицією була одягнута в відвертий одяг. Цього разу вона обрала нюдовий комбінезон, який повністю обтягував її тіло. Втім, тканина була досить прозора. Доповнила образ дівчина прозорими підборами.

Натомість 11-річна Норт була вдягнута стримано — синя сорочка, джинси та чорні кросівки.

Б'янка Цензорі в Японії. Фото: LS / SplashNews.com
Б'янка Цензорі в Японії. Фото: LS / SplashNews.com

Нагадаємо, Кетті Пері та Кайлі Дженнер звинуватили у плагіаті стилю Цензорі. Також дружина Каньє Веста сильно схудла — її родина та прихильники шоковані.

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