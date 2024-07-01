Б'янка Цензорі прогулялась Японією у відвертому образі — фото

Б'янку Цензорі помітили у вульгарному комбінезоні разом з неповнолітньою донькою Веста
Дружина американського репера Каньє Веста продовжує відверто вдягатися. Папараці помітили її з падчеркою Норт у продуктовому магазині.
Про це пише Page Six.
Дружина Каньє Веста прогулялась з його донькою Норт
Молода дизайнерка Б'янка Цензорі прогулялась разом з падчеркою Норт у продуктовий магазин в Японії.
Їх сфотографували в FamilyMart із деякими смаколиками, зокрема великою пляшкою води та кількома закусками.
Б'янка вже за традицією була одягнута в відвертий одяг. Цього разу вона обрала нюдовий комбінезон, який повністю обтягував її тіло. Втім, тканина була досить прозора. Доповнила образ дівчина прозорими підборами.
Натомість 11-річна Норт була вдягнута стримано — синя сорочка, джинси та чорні кросівки.
Нагадаємо, Кетті Пері та Кайлі Дженнер звинуватили у плагіаті стилю Цензорі. Також дружина Каньє Веста сильно схудла — її родина та прихильники шоковані.
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