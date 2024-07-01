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Бьянку Цензори заметили в пошлом комбинезоне вместе с несовершеннолетней дочерью Уэста

1 июля 2024 22:10
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Бьянка Цензори прогулялась по Японии в откровенном образе.
Светская львица и дизайнер Бьянка Цензори и дочь ее мужа Норт Уэст. Фото: LS/SplashNews.com
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Жена американского рэпера Канье Уэста продолжает откровенно одеваться. Папарацци заметили ее с падчерицей Норт в продуктовом магазине.

Об этом пишет Page Six.

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Молодая дизайнер Бьянка Цензори прогулялась вместе с падчерицей Норт в продуктовый магазин в Японии.

Дочь Канье Веста Норт в магазине. Фото: LS/SplashNews.com
Дочь Канье Уэста Норт в магазине. Фото: LS/SplashNews.com

Их сфотографировали в FamilyMart с некоторыми вкусностями, в том числе большой бутылкой воды и несколькими закусками.

Бьянка Цензор в Японии. Фото: LS/SplashNews.com
Бьянка Цензор в Японии. Фото: LS/SplashNews.com

Бьянка уже по традиции была одета в откровенную одежду. На этот раз она выбрала нюдовый комбинезон, полностью обтягивающий ее тело. Впрочем, ткань была достаточно прозрачная. Дополнила образ девушка прозрачными каблуками.

11-летняя Норт была одета сдержанно — синяя рубашка, джинсы и черные кроссовки.

Бьянка Цензор в Японии. Фото: LS/SplashNews.com
Бьянка Цензор в Японии. Фото: LS/SplashNews.com

Напомним, Кэтти Перри и Кайли Дженнер обвинили в плагиате стиля Цензори. Также жена Канье Уэста сильно похудела — ее семья и поклонники в шоке.

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