Бьянка Цензори прогулялась по Японии в откровенном образе.

Светская львица и дизайнер Бьянка Цензори и дочь ее мужа Норт Уэст. Фото: LS/SplashNews.com

Жена американского рэпера Канье Уэста продолжает откровенно одеваться. Папарацци заметили ее с падчерицей Норт в продуктовом магазине.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Жена Канье Уэста прогулялась с его дочерью Норт

Молодая дизайнер Бьянка Цензори прогулялась вместе с падчерицей Норт в продуктовый магазин в Японии.

Дочь Канье Уэста Норт в магазине. Фото: LS/SplashNews.com

Их сфотографировали в FamilyMart с некоторыми вкусностями, в том числе большой бутылкой воды и несколькими закусками.

Бьянка Цензор в Японии. Фото: LS/SplashNews.com

Бьянка уже по традиции была одета в откровенную одежду. На этот раз она выбрала нюдовый комбинезон, полностью обтягивающий ее тело. Впрочем, ткань была достаточно прозрачная. Дополнила образ девушка прозрачными каблуками.

11-летняя Норт была одета сдержанно — синяя рубашка, джинсы и черные кроссовки.

Бьянка Цензор в Японии. Фото: LS/SplashNews.com

Напомним, Кэтти Перри и Кайли Дженнер обвинили в плагиате стиля Цензори. Также жена Канье Уэста сильно похудела — ее семья и поклонники в шоке.