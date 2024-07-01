Бьянка Цензори прогулялась по Японии в откровенном образе.

Бьянку Цензори заметили в пошлом комбинезоне вместе с несовершеннолетней дочерью Уэста
Жена американского рэпера Канье Уэста продолжает откровенно одеваться. Папарацци заметили ее с падчерицей Норт в продуктовом магазине.
Об этом пишет Page Six.
Жена Канье Уэста прогулялась с его дочерью Норт
Молодая дизайнер Бьянка Цензори прогулялась вместе с падчерицей Норт в продуктовый магазин в Японии.
Их сфотографировали в FamilyMart с некоторыми вкусностями, в том числе большой бутылкой воды и несколькими закусками.
Бьянка уже по традиции была одета в откровенную одежду. На этот раз она выбрала нюдовый комбинезон, полностью обтягивающий ее тело. Впрочем, ткань была достаточно прозрачная. Дополнила образ девушка прозрачными каблуками.
11-летняя Норт была одета сдержанно — синяя рубашка, джинсы и черные кроссовки.
Напомним, Кэтти Перри и Кайли Дженнер обвинили в плагиате стиля Цензори. Также жена Канье Уэста сильно похудела — ее семья и поклонники в шоке.
Читайте Новини.LIVE!