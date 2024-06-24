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У мережі шоковані схудненням скандальної дружини Каньє Веста

24 червня 2024 13:31
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
У мережі шоковані схудненням скандальної дружини Каньє Веста
Б'янка Ченсорі. Фото: instagram.com/biancacesori/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У мережі обговорюють схудлу дружину Каньє Веста Б'янку Ченсорі. ЗМІ звернули увагу на те, що якийсь час тому 29-річна Б'янка виглядала інакше. Про це заговорили після останнього виходу Б'янки у світ у вбранні зі "скотчу", її фігура виглядає помітно схудлою.

Про це пише Daily Mail.

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У мережі припустили, що життя поруч із Каньє та численні скандали не проходять безслідно для його дружини.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Те ж саме сталося, коли він зустрічався з Джулією Фокс. Дивні божевільні вбрання, різка втрата ваги, Каньє божевільний", "Вона схудла, її форми змінилися", — пишуть користувачі.

У мережі багато хто вважає, маніпулює її чоловік. Каньє сам підбирає відверті вбрання для виходів у світ своєї дружини — і виставляє її на посміховисько. Інші вважають, що Б'янка пішла на це сама. Уест переписав на неї багато своїх активів, і Цензорі просто вигідно. Сім'я Цензорі при цьому переживає, що Каньє Вест може втягнути Б'янку ще й у фільми для дорослих. Музикант збирається відкрити Yeezy Porn.

 

 

Кім Кардаш'ян, від якої у репера четверо дітей, заявила, що переживає про Б'янку і хоче визволити її з "пастки" Каньє, після чого має намір запросити її у своє реаліті-шоу.

Нагадаємо, Каньє Вест вирушив зі скандальною дружиною на шопінг. А раніше Каньє Вест прокоментував звинувачення колишньої помічниці у домаганнях. 

Каньє Вест
закордонні зірки
зіркова пара
Б'янка Цензорі

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