Кетті Перрі та Кайлі Дженнер потрапили у скандал через стиль Б‘янки Цензорі —деталі

Кетті Перрі та Кайлі Дженнер звинуватили у копіюванні стилю Б'янки Цензорі
У Парижі триває тиждень моди та кутюрних показів. Зірки вражають брендовими сукнями та неочікуваними образами, втім деякі з них нагадали критикам стиль дружини Каньє Веста — Б'янки Цензорі.
Про це пише Page Six.
Світські левиці надихаються стилем Б'янки Цензорі
Тиждень моди у Парижі триває, а кількість скандалів та чуток набирають оберти. Світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер вдягнула накидку з довгими рукавами від Marni, яку вона поєднала з туфлями в тон. Так вона вбралася для вечері в розкішному готелі Costes у Місті Світла.
Її образ увійшов би в історію, якби не нагадав стилістам вбрання дружини Каньє Веста — скандальної дизайнерки Б'янки Цензорі. Вона в січні прогулялась в Лос-Анджелесі в повністю пухнастому "лео" вбранні і ще тоді викликала справжній фурор.
Критики зазнала і Кеті Перрі, яка в спокусливому образі прибула на показ Balenciaga. Вона вдягнула на голе тіло шубу і рвані колготи.
Цим нагадала критикам Б'янку Цензорі, яка також ігнорує нижню білизну та вже рік шокує своїм оголеним тілом увесь світ.
Нагадаємо, Кеті Перрі вразила оригінальною сукнею, яку вдягнула на оголене тіло. Також Б'янка Цензорі роздягнулась на вулиці — груди показала практично повністю.
Читайте Новини.LIVE!