Кетті Перрі та Кайлі Дженнер потрапили у скандал через стиль Б‘янки Цензорі —деталі

Кайлі Дженнер у Парижі. Фото: TheRealSPW / BACKGRID

У Парижі триває тиждень моди та кутюрних показів. Зірки вражають брендовими сукнями та неочікуваними образами, втім деякі з них нагадали критикам стиль дружини Каньє Веста — Б'янки Цензорі.

Про це пише Page Six.

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Тиждень моди у Парижі триває, а кількість скандалів та чуток набирають оберти. Світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер вдягнула накидку з довгими рукавами від Marni, яку вона поєднала з туфлями в тон. Так вона вбралася для вечері в розкішному готелі Costes у Місті Світла.

Її образ увійшов би в історію, якби не нагадав стилістам вбрання дружини Каньє Веста — скандальної дизайнерки Б'янки Цензорі. Вона в січні прогулялась в Лос-Анджелесі в повністю пухнастому "лео" вбранні і ще тоді викликала справжній фурор.

Кайлі Дженнер копіює Б'янку Цензорі. Фото: TheRealSPW / BACKGRID

Кайлі Дженнер копіює Б'янку Цензорі. Фото: TheRealSPW / BACKGRID

Б'янка Цензорі в леопардовому принті в Лос-Анджелесі. Фото: BACKGRID

Критики зазнала і Кеті Перрі, яка в спокусливому образі прибула на показ Balenciaga. Вона вдягнула на голе тіло шубу і рвані колготи.

Цим нагадала критикам Б'янку Цензорі, яка також ігнорує нижню білизну та вже рік шокує своїм оголеним тілом увесь світ.

Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: Backgrid/Splash

Нагадаємо, Кеті Перрі вразила оригінальною сукнею, яку вдягнула на оголене тіло. Також Б'янка Цензорі роздягнулась на вулиці — груди показала практично повністю.