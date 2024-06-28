Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кетті Перрі та Кайлі Дженнер звинуватили у копіюванні стилю Б'янки Цензорі arrow

Кетті Перрі та Кайлі Дженнер звинуватили у копіюванні стилю Б'янки Цензорі

28 червня 2024 12:41
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Кетті Перрі та Кайлі Дженнер потрапили у скандал через стиль Б‘янки Цензорі —деталі
Кайлі Дженнер у Парижі. Фото: TheRealSPW / BACKGRID
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

У Парижі триває тиждень моди та кутюрних показів. Зірки вражають брендовими сукнями та неочікуваними образами, втім деякі з них нагадали критикам стиль дружини Каньє Веста — Б'янки Цензорі. 

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Світські левиці надихаються стилем Б'янки Цензорі

Тиждень моди у Парижі триває, а кількість скандалів та чуток набирають оберти. Світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер вдягнула накидку з довгими рукавами від Marni, яку вона поєднала з туфлями в тон. Так вона вбралася для вечері в розкішному готелі Costes у Місті Світла.

Її образ увійшов би в історію, якби не нагадав стилістам вбрання дружини Каньє Веста — скандальної дизайнерки Б'янки Цензорі. Вона в січні прогулялась в Лос-Анджелесі в повністю пухнастому "лео" вбранні і ще тоді викликала справжній фурор. 

Кайлі Дженнер копіює Б'янку Цензорі. Фото: TheRealSPW / BACKGRID
Кайлі Дженнер копіює Б'янку Цензорі. Фото: TheRealSPW / BACKGRID
Кайлі Дженнер копіює Б'янку Цензорі. Фото: TheRealSPW / BACKGRID
Кайлі Дженнер копіює Б'янку Цензорі. Фото: TheRealSPW / BACKGRID
Б'янка Цензорі в леопардовому принті в Лос-Анджелесі. Фото: BACKGRID
Б'янка Цензорі в леопардовому принті в Лос-Анджелесі. Фото: BACKGRID

Критики зазнала і Кеті Перрі, яка в спокусливому образі прибула на показ Balenciaga. Вона вдягнула на голе тіло шубу і рвані колготи. 

Цим нагадала критикам Б'янку Цензорі, яка також ігнорує нижню білизну та вже рік шокує своїм оголеним тілом увесь світ. 

Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: Backgrid/Splash
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: Backgrid/Splash

Нагадаємо, Кеті Перрі вразила оригінальною сукнею, яку вдягнула на оголене тіло. Також Б'янка Цензорі роздягнулась на вулиці — груди показала практично повністю. 

скандал
Каньє Вест
Кеті Перрі
мода
Париж
Кайлі Дженнер
Б'янка Цензорі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми