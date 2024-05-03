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Бєдняков захейтив путіністку Івлеєву, з якою разом вів шоу "Орел і Решка"

3 травня 2024 23:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Телеведучий Андрій Бєдняков засудив поїздку російської блогерки Анастасії Івлєєвої в Маріуполь — деталі
Російська телеведуча Анастасія Івлєєва і український ведучий Андрій Бєдняков. Фото: стоп-кадр "Орел і Решки".
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який ще кілька років тому вів тревел-шоу з росіянкою Настею Івлєєвою, нині шокований її заявою. Його вже колишня подруга повністю "перевзулась" і підтримує агресію РФ проти України.

Свою реакцію телеведучий виразив в Instagram.

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Бєдняков засудив поїздку Івлєєвої до Маріуполя

Український телеведучий Андрій Бєдняков прокоментував поїздку російської блогерки Насті Івлєєвої до Маріуполя. Він шокований її заявами і словами. 

Ексведуча тревел-шоу "Орел і Решка" на початку повномасштабного вторгнення опублікувала у соцмережах заклики до миру і засудила російську агресію. Однак зараз вона "перевзулась".

Російська телеведуча Анастасія Івлеєва і український ведучий Андрій Бєдняков. Фото: стоп-кадр "Орел і Решки".
Російська телеведуча Анастасія Івлєєва і український ведучий Андрій Бєдняков. Фото: стоп-кадр "Орел і Решки".

Дівчина на свій день народження в березні поїхала в Маріуполь. І заявила, що приємно вражена відбудовою міста росіянами. Також вона підтримує президента РФ Володимира Путіна. Кремлівська зірка навіть пробула 15 хвилин на лінії зіткнення. 

Російська блогерка Анастасія Івлєєва. Фото: скриншот YouTube
Російська блогерка Анастасія Івлєєва. Фото: скриншот YouTube

Андрій Бєдняков глибоко вражений її заявами. Він побажав колишній колезі, щоб і її рідне місто знищили росіяни. Адже, для шоумена це особиста травма — він народився в Маріуполі, а також його мама загинула через окупацію міста. 

"Настюша Івлеєєва. Я щиро бажаю, щоб у твоєму рідному місті так "зароджувалось нове життя". Нема в тебе яєць і ніколи, отже, не було", — написав Бєдняков. 

Реакція Андрія Бєднякова. Фото: instagram.com/biedniako
Реакція Андрія Бєднякова. Фото: instagram.com/biedniako

Нагадаємо, російська телеведуча Настя Івлєєва не тільки їздила в Маріуполь, а ще й відвідала Донецьк. Також її судять за "голу" вечірку в Москві.

війна
Маріуполь
Настя Івлєєва
Андрій Бєдняков
"Орел і Решка"
російські зірки

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