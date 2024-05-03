Телеведучий Андрій Бєдняков засудив поїздку російської блогерки Анастасії Івлєєвої в Маріуполь — деталі

Російська телеведуча Анастасія Івлєєва і український ведучий Андрій Бєдняков. Фото: стоп-кадр "Орел і Решки".

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який ще кілька років тому вів тревел-шоу з росіянкою Настею Івлєєвою, нині шокований її заявою. Його вже колишня подруга повністю "перевзулась" і підтримує агресію РФ проти України.

Свою реакцію телеведучий виразив в Instagram.

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Бєдняков засудив поїздку Івлєєвої до Маріуполя

Український телеведучий Андрій Бєдняков прокоментував поїздку російської блогерки Насті Івлєєвої до Маріуполя. Він шокований її заявами і словами.

Ексведуча тревел-шоу "Орел і Решка" на початку повномасштабного вторгнення опублікувала у соцмережах заклики до миру і засудила російську агресію. Однак зараз вона "перевзулась".

Російська телеведуча Анастасія Івлєєва і український ведучий Андрій Бєдняков. Фото: стоп-кадр "Орел і Решки".

Дівчина на свій день народження в березні поїхала в Маріуполь. І заявила, що приємно вражена відбудовою міста росіянами. Також вона підтримує президента РФ Володимира Путіна. Кремлівська зірка навіть пробула 15 хвилин на лінії зіткнення.

Російська блогерка Анастасія Івлєєва. Фото: скриншот YouTube

Андрій Бєдняков глибоко вражений її заявами. Він побажав колишній колезі, щоб і її рідне місто знищили росіяни. Адже, для шоумена це особиста травма — він народився в Маріуполі, а також його мама загинула через окупацію міста.

"Настюша Івлеєєва. Я щиро бажаю, щоб у твоєму рідному місті так "зароджувалось нове життя". Нема в тебе яєць і ніколи, отже, не було", — написав Бєдняков.

Реакція Андрія Бєднякова. Фото: instagram.com/biedniako

Нагадаємо, російська телеведуча Настя Івлєєва не тільки їздила в Маріуполь, а ще й відвідала Донецьк. Також її судять за "голу" вечірку в Москві.