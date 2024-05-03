Телеведучий Андрій Бєдняков засудив поїздку російської блогерки Анастасії Івлєєвої в Маріуполь — деталі

Бєдняков захейтив путіністку Івлеєву, з якою разом вів шоу "Орел і Решка"
Український телеведучий Андрій Бєдняков, який ще кілька років тому вів тревел-шоу з росіянкою Настею Івлєєвою, нині шокований її заявою. Його вже колишня подруга повністю "перевзулась" і підтримує агресію РФ проти України.
Свою реакцію телеведучий виразив в Instagram.
Бєдняков засудив поїздку Івлєєвої до Маріуполя
Український телеведучий Андрій Бєдняков прокоментував поїздку російської блогерки Насті Івлєєвої до Маріуполя. Він шокований її заявами і словами.
Ексведуча тревел-шоу "Орел і Решка" на початку повномасштабного вторгнення опублікувала у соцмережах заклики до миру і засудила російську агресію. Однак зараз вона "перевзулась".
Дівчина на свій день народження в березні поїхала в Маріуполь. І заявила, що приємно вражена відбудовою міста росіянами. Також вона підтримує президента РФ Володимира Путіна. Кремлівська зірка навіть пробула 15 хвилин на лінії зіткнення.
Андрій Бєдняков глибоко вражений її заявами. Він побажав колишній колезі, щоб і її рідне місто знищили росіяни. Адже, для шоумена це особиста травма — він народився в Маріуполі, а також його мама загинула через окупацію міста.
"Настюша Івлеєєва. Я щиро бажаю, щоб у твоєму рідному місті так "зароджувалось нове життя". Нема в тебе яєць і ніколи, отже, не було", — написав Бєдняков.
Нагадаємо, російська телеведуча Настя Івлєєва не тільки їздила в Маріуполь, а ще й відвідала Донецьк. Також її судять за "голу" вечірку в Москві.
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