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Організаторка голої вечірки Івлєєва у свій день народження їздила на Донбас "слухати війну"

3 травня 2024 12:33
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Івлєєва таємно відвідала ДНР — фото
Російська блогерка Анастасія Івлєєва. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Російська блогерка та організатор скандальної "голої" вечірки Настя Івлєєва зізналася, що на свій день народження у березні таємно поїхала на Донбас. Вона побувала у зруйнованому окупантами Маріуполі та на лінії зіткнення.

Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Лука Єбков".

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Івлєєва таємно їздила на окуповані українські території

Блогерка на відміну від своїх колег (Лоліти та Філіпа Кіркорова), які гучно анонсували свої поїздки на окуповані росіянами території України, лише зараз зізналася, що таємно їздила у березні 2024 року на територію так званої "ДНР".

Івлєєва заявила, що відвідала окуповані території для того, щоб "познайомитися з регіонами та людьми, які проживають у них". Вона пояснила, що в той час не хотіла привертати увагу публіки.

Івлєєва на "голій" вечірці
Російська блогерка Анастасія Івлеєва і співак Філіп Кіркоров на "голій вечірці". Фото: росЗМІ

Російська блогерка відвідала вщент зруйнований окупантами Маріуполь. Вона заявила про те, що її дуже вразило, як у місті  "відбудовується нове життя".

Івлєєва розповіла, що цілих 15 хвилин пробула на лінії зіткнення і "слухала війну". Вона показала ведучому її фото зроблене на тлі стели при в'їзді до Донецька.

Івлєєва поїхала у ДНР
Російська блогерка Анастасія Івлєєва. Фото: скриншот YouTube

Блогерка кардинально змінила свою позицію після того, як її позбавили заробітку в Росії через "голу" вечірку". 

Вона відмовилась від своїх антивоєнних постів та підтримала криваву політику Кремля. Івлєєва заявила, що просто на той час "не розумілася на історії".

"Коментувати самі публікації, які були два роки тому, це вже неактуально, тому що там не було жодного ані розбору, ані розуміння, ані знання якихось мало-мальських історичних даних, щоб принаймні провести якийсь аналіз і зробити правильний вибір", — зазначила блогер.

Івлєєва зі зрадником Джиганом на "голій" вечірці
Російська блогерка Анастасія Івлєєва та зрадник репер Джиган. Фото: скриншот YouTube

Вона також публічно заявила про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер в СІЗО в РФ їй "не близький" і що вона "з симпатією і повагою" ставиться до Путіна.

Нагадаємо, російський репер, який вдягнув на вечірку Насті Івлеєєвої лише шкарпетку на статевий орган, мобілізувався. А екстелеведучу "Орла і Решки" судять в Росії через проукраїнські дописи.

ДНР
Маріуполь
Настя Івлєєва
окупанти
путіністи
війна в Україні
російські зірки
фронт

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