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Ексведучу "Орел і Решка" судять в Росії через проукраїнські дописи та скандальну вечірку

16 квітня 2024 23:27
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Настю Івлєєву судять в Росії через проукраїнські дописи та скандальну вечірку
Російська блогерка Анастасія Івлєєва на "голій вечірці". Фото: росЗМІ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

На російську телеведучу Анастасію Івлєєву склали протокол про "дискредитацію" армії РФ. Зірку викликали до суду. Ймовірно йдеться про організацію її скандальної вечірки в Москві.

Про це пишуть росЗМІ.

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Протокол на Анастасію Івлєєву про "дискредитацію" армії РФ надійшов 16 квітня до Тверського суду Москви. Що стало причиною — конкретно невідомо.

Анастасія Івлєєва в суді. Фото: росЗМІ
Анастасія Івлєєва в суді. Фото: росЗМІ

Ймовірно це стосується її дописів в Instagram, в яких вона закликала до миру і перемовин між Росією та Україною. Тоді вона висловлювала свою "пацифістську" позицію.

"Ми стали свідками справжньої катастрофи. В Україні гинуть люди, руйнуються міста, гинуть наші солдати, багато з яких зовсім юні, триває інформаційна війна, в якій ми, прості люди, не можемо знайти правди, відбувається громадянська інформаційна війна, в якій ми, прості люди, проклинаємо, погрожуємо і ненавидимо одне одного", — написала вона тоді.

Російська блогерка Анастасія Івлеєва на "голій вечірці". Фото: росЗМІ
Російська блогерка Анастасія Івлеєва на "голій вечірці". Фото: росЗМІ

Також очевидною причиною може бути організації її скандальної вечірки. Вона провела захід з дрес-кодом almost naked ("майже голий") і запросила туди чимало зірок. Втім, росіянам такі "ігри" не сподобались, так само як і Кремлівській владі. 

Анастасія Івлєєва на виборчій дільниці. Фото: instagram / agentgirl
Анастасія Івлєєва на виборчій дільниці. Фото: instagram / agentgirl

Всі селебріті зазнали утисків після вечірки. Їхні концерти почали скасовувати, примушували вибачатись, їхати на окуповані території і давати виступи. Навіть приходити на виборчі дільниці і агітувати своїх підписників віддати свій голос за "правильного" кандидата. 

Блогерка Анастасія Івлеєва і співак Філіп Кіркоров на "голій вечірці". Фото: росЗМІ
Блогерка Анастасія Івлеєва і співак Філіп Кіркоров на "голій вечірці". Фото: росЗМІ

Нагадаємо, російський репер, який вдягнув на вечірку Насті Івлеєєвої лише шкарпетку на статевий орган, мобілізувався. Також екстелеведуча "Орла і Решки" вже заплатила 100 тисяч рублів штрафу за свою помилку.

суд
скандал
Настя Івлєєва
Росія
російські зірки

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