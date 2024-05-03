Телеведущий Андрей Бедняков осудил поездку российской блоггерки Анастасии Ивлеевой в Мариуполь.

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева и украинский ведущий Андрей Бедняков. Фото: стоп-кадр "Орел и Решки".

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который еще несколько лет назад вел тревел-шоу с россиянкой Настей Ивлеевой, шокирован ее заявлением. Его уже бывшая подруга полностью "переобулась" и поддерживает агрессию РФ против Украины.

Свою реакцию телеведущий выразил в Instagram.

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Бедняков осудил поездку Ивлеевой в Мариуполь

Украинский телеведущий Андрей Бедняков прокомментировал поездку российского блогера Насти Ивлеевой в Мариуполь. Он шокирован ее заявлениями и словами.

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" в начале полномасштабного вторжения опубликовала в соцсетях призывы к миру и осудила российскую агрессию. Однако сейчас она "переобулась".

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева и украинский ведущий Андрей Бедняков. Фото: стоп-кадр "Орел и Решки".

Девушка на свой день рождения в марте поехала в Мариуполь. И заявила, что приятно удивлена восстановлением города россиянами. Также она поддерживает президента РФ Владимира Путина. Кремлевская звезда даже пробыла 15 минут на линии столкновения.

Российская блогер Анастасия Ивлеева. Фото: скриншот YouTube

Андрей Бедняков глубоко поражен ее словами. Он пожелал бывшей коллеге, чтобы и ее родной город уничтожили русские. Ведь для шоумена это личная травма — он родился в Мариуполе, а также его мама погибла из-за оккупации города.

"Настюша Ивлееева. Я искренне желаю, чтобы в твоем родном городе так "зарождалась новая жизнь". Нет у тебя яиц и никогда, значит, не было", — написал Бедняков.

Реакция Андрея Беднякова. Фото: instagram.com/biedniako

Напомним, российская телеведущая Настя Ивлеева не только ездила в Мариуполь, но и посетила Донецк. Также ее судят за "голую" вечеринку в Москве.