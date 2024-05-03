Телеведущий Андрей Бедняков осудил поездку российской блоггерки Анастасии Ивлеевой в Мариуполь.

Бедняков захейтил путинистку Ивлееву, с которой вместе вел шоу "Орел и Решка"
Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который еще несколько лет назад вел тревел-шоу с россиянкой Настей Ивлеевой, шокирован ее заявлением. Его уже бывшая подруга полностью "переобулась" и поддерживает агрессию РФ против Украины.
Свою реакцию телеведущий выразил в Instagram.
Бедняков осудил поездку Ивлеевой в Мариуполь
Украинский телеведущий Андрей Бедняков прокомментировал поездку российского блогера Насти Ивлеевой в Мариуполь. Он шокирован ее заявлениями и словами.
Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" в начале полномасштабного вторжения опубликовала в соцсетях призывы к миру и осудила российскую агрессию. Однако сейчас она "переобулась".
Девушка на свой день рождения в марте поехала в Мариуполь. И заявила, что приятно удивлена восстановлением города россиянами. Также она поддерживает президента РФ Владимира Путина. Кремлевская звезда даже пробыла 15 минут на линии столкновения.
Андрей Бедняков глубоко поражен ее словами. Он пожелал бывшей коллеге, чтобы и ее родной город уничтожили русские. Ведь для шоумена это личная травма — он родился в Мариуполе, а также его мама погибла из-за оккупации города.
"Настюша Ивлееева. Я искренне желаю, чтобы в твоем родном городе так "зарождалась новая жизнь". Нет у тебя яиц и никогда, значит, не было", — написал Бедняков.
Напомним, российская телеведущая Настя Ивлеева не только ездила в Мариуполь, но и посетила Донецк. Также ее судят за "голую" вечеринку в Москве.
Читайте Новини.LIVE!