На тлі бот-атаки Ірина Білик підтримала співачку KOLA

Співачка Ірина Білик. Фото: Instagram/bilyk_iryna

Напередодні співачка KOLA презентувала новий кліп на пісню "Цілуй". Втім згодом артистка заявила, що колеги з шоу-бізнесу влаштували бот-атаку, аби відео не потрапило в тренди YouTube.

У своїх соцмережах за KOLA вступилась народна артистка України, співачка Ірина Білик.

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Ірина Білик вступилась за KOLA

Білик заявила, що за 35 років своєї кар’єри вона неодноразово стикалася з подібними ситуаціями. В кожну прем’єру зіркова уродженка Києва вкладала чимало ресурсу, зокрема емоційного. Ірина запевняє, що коли замість зізнання зустрічаєш перешкоди, то це дуже боляче.

"Хочу підтримати KOLA та нагадати всім, що музика та мистецтво мають об’єднувати, а не роз’єднувати український народ. Кожен артист заслуговує на повагу і чесне ставлення. Закликаю всіх своїх підписників підтримати її реліз, поділитися її кліпом та показати, що добро та чесність завжди переможуть", — написала Білик.

В коментарях під публікацією Білик (зробила її в основній стрічці, а не сторіз) KOLA подякувала 54-річній зірці українського шоу-бізнесу.

"Дякую вам дуже за підтримку! Бо наша команда ніколи в житті з таким не стикалась і ми не знаємо як на це реагувати. Мені більше за команду прикро, бо реально вклали багато любові, як і в кожне відео, яке ми робимо. Вся наша команда походу просто жили у своїй бульбашці добра та світла, не знали що так взагалі можна мислити", — написала KOLA.

Реакція KOLA на проблеми з кліпом

Співачка впевнена, що конкуренти постаралися, щоб її кліп не потрапив у тренди YouTube. Називати імен KOLA не стала. Пообіцяла це зробити коли будуть докази. Артистка була настільки зла, що написала вкрай емоційний текст в сторіз

"Повірте, без приколу, через це у вас в житті буде якась біда, дуже складна. Або дитину не зможете зробити, або ще щось більш жахливіше, хвороба якась. Тому вибачайте — ви самі бачили, що робили. Ви тварюки і Бог все бачить", — неочікувано заявила Анастасія (справжнє ім’я артистки).

Емоційна реакція KOLA на бот-атаку кліпу "Цілуй". Скриншот: Instagram/kola__official

Після розголосу ситуації кліп все ж таки потрапив в тренди YouTube. На четвертий день після прем’єри відео на пісню "Цілуй" набрало понад 130 тисяч переглядів та посідає 17 місце в категорії "Музика".

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